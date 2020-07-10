Рядом с башней Трампа появилась надпись Black lives matter
На проезжую часть Пятой авеню большими желтыми буквами нанесли надпись Жизни чернокожих имеют значение.
Напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке 9 июля появилась большая желтая надпись Black lives matter (Жизни чернокожих имеют значение).
Участок дороги на Пятой авеню был перекрыт и все желающие фотографировались на фоне надписи.
В раскраске букв приняли частие мэр города Билл де Блазио и его супруга, а также проповедник Эл Шарптон, который является одним из самых известных в США борцов за права чернокожих.
"Когда я объявил, что мы будем делать это здесь, президент (Дональд) Трамп сказал, что мы опорочим роскошь Пятой авеню. Позвольте мне сказать вам, мы ничего не порочим. Мы освобождаем Пятую авеню", - заявил де Блазио под аплодисменты собравшихся.
По его словам, нет более патриотического заявления, чем Black lives matter, потому что нет Америки без чернокожей Америки".
“There is no America without Black America.”— NYC Mayor's Office (@NYCMayorsOffice) July 9, 2020
– @NYCMayor#BlackLivesMatter pic.twitter.com/BSYh7XrLJS
Cмотрите фотогалерею: Рядом с башней Трампа появилась надпись Black lives matter
Ранее в Вашингтоне участок улицы возле Белого дома назвали в честь движения против расизма - площадь Black Lives Matter.
Напомним, после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков.
Смерть мужчины активизировала движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.
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