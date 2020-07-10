Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

Рядом с башней Трампа появилась надпись Black lives matter

Комментариев: 1
На проезжую часть Пятой авеню большими желтыми буквами нанесли надпись Жизни чернокожих имеют значение.
Акция возле небоскреба Трампа в Нью-Йорке
Акция возле небоскреба Трампа в Нью-Йорке
 
Напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке 9 июля появилась большая желтая надпись Black lives matter (Жизни чернокожих имеют значение).
 
Участок дороги на Пятой авеню был перекрыт и все желающие фотографировались на фоне надписи.
 
В раскраске букв приняли частие мэр города Билл де Блазио и его супруга, а также проповедник Эл Шарптон, который является одним из самых известных в США борцов за права чернокожих.
 
"Когда я объявил, что мы будем делать это здесь, президент (Дональд) Трамп сказал, что мы опорочим роскошь Пятой авеню. Позвольте мне сказать вам, мы ничего не порочим. Мы освобождаем Пятую авеню", - заявил де Блазио под аплодисменты собравшихся.
 
По его словам, нет более патриотического заявления, чем Black lives matter, потому что нет Америки без чернокожей Америки".
 
 
Ранее в Вашингтоне участок улицы возле Белого дома назвали в честь движения против расизма - площадь Black Lives Matter.
 
Напомним, после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков.
 
Смерть мужчины активизировала движение Black Lives Matter, которое выступает против насилия в отношении темнокожего населения.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: Права человека, США, Нью-Йорк, видео, чернокожие, фото, акция, небоскреб, башня
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (1)
Евроскептик    10.07.2020, 02:20
Оценка:  +1
Евроскептик
Плохо живётся?На Родину-в Африку.
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь