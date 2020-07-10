Напротив небоскреба Trump Tower в Нью-Йорке 9 июля появилась большая желтая надпись Black lives matter (Жизни чернокожих имеют значение).

Участок дороги на Пятой авеню был перекрыт и все желающие фотографировались на фоне надписи.

В раскраске букв приняли частие мэр города Билл де Блазио и его супруга, а также проповедник Эл Шарптон, который является одним из самых известных в США борцов за права чернокожих.

"Когда я объявил, что мы будем делать это здесь, президент (Дональд) Трамп сказал, что мы опорочим роскошь Пятой авеню. Позвольте мне сказать вам, мы ничего не порочим. Мы освобождаем Пятую авеню", - заявил де Блазио под аплодисменты собравшихся.

По его словам, нет более патриотического заявления, чем Black lives matter, потому что нет Америки без чернокожей Америки".

Cмотрите фотогалерею: Рядом с башней Трампа появилась надпись Black lives matter

Напомним, после гибели от рук полиции афроамериканца Джорджа Флойда по городам США прокатилась волна протестов и беспорядков

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