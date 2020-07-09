Трампа обязали обнародовать финансовые отчеты

Американский лидер назвал решение Верховного суда "политической охотой на ведьм" и "фальшивкой".

Верховный суд США удовлетворил иск нескольких комитетов Конгресса и предписал, что президент Дональд Трамп должен передать налоговые декларации прокурору Нью-Йорка Сайрусу Вэнсу. Об этом в четверг, 9 июля, сообщило агентство Reuters.

Как утверждали в Конгрессе, данные документы необходимы, чтобы определить, замешан ли президент США в отмывании денег и незаконном использовании служебных полномочий.

Отмечается, что суд отклонил заявление главы Белого дома о президентской неприкосновенности, но при этом закрыл доступ к финансовым отчетам Трампа Палате представителей Конгресса.

Таким образом, бухгалтерская фирма президента США Mazars LLP, а также банки Capital One и Deutsche Bank вынуждены обнародовать финансовые документы Трампа за последние девять лет.

В ходе изучения этих данных Сайрус Вэнс планирует узнать, в частности, осуществлялись ли платежи порноактрисе Сторми Дэниелс и бывшей модели Playboy Карэн Макдугал, которые утверждали, что имели интимную связь с Трампом.

Глава Белого дома одобрил решение Верховного суда о закрытии доступа к отчетам для Палаты представителей и осудил постановление о публикации налоговых документов, назвав его "охотой на ведьм".

"Это политическая охота на ведьм, такого никто никогда не видывал. Это чистая охота на ведьм, это фальшивка, вроде расследования (спецпрокурора Роберта) Мюллера - то было тоже фальшивкой, но я выиграл. Это еще одна фальшивка. Это все чисто политическое", - подчеркнул Трамп в Twitter.

POLITICAL WITCH HUNT! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) July 9, 2020

Напомним, прокурор Сайрус Вэнс с 2018 года пытался получить данные о налоговых выплатах Трампа и его компании Trump Organization за последние года в рамках проводимого им расследования.

Политические оппоненты американского лидера еще со времени предвыборной кампании 2016 года требуют от него опубликовать налоговые декларации, надеясь обнаружить в документах случаи нарушения закона. Сам Трамп под разными предлогами отказывался это сделать.

В 2017 году петиция с требованием опубликовать налоговую декларацию Трампа набрала более 620 тысяч подписей.

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