В КНДР заявили, что саммит с США бесполезен для Пхеньяна

Встреча лидеров двух стран необходима и выгодна только для Вашингтона, подчеркнула сестра главы Северной Кореи.

Ким Е Чжон не видит пользы от саммита США - КНДР

Младшая сестра главы КНДР Ким Е Чжон, которая является первым заместителем заведующего отделом ЦК Трудовой партии Кореи, заявила, что встреча лидеров США и КНДР необходима и выгодна только для американской стороны. Об этом 10 июля сообщило Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК).

"Очевидно, что саммит США-КНДР, если кому и нужен, то американской стороне, мы же должны рассматривать такое событие как совершенно невыгодное и бесполезное (для Пхеньяна)", - подчеркнула сестра Ким Чен Ына.

Она также выразила мнение, что необходимость во встрече на высшем уровне возникнет лишь в случае, если Штаты "решительно изменят свою позицию".

При этом Ким Е Чжон предположила, что саммит США - КНДР не состоится в этом году, однако полностью не исключила такой возможности.

Напомним, первая встреча президента США Дональда Трампа и северокорейского лидера Ким Чен Ына состоялась 12 июня 2018 года в Сингапуре. На ней были достигнуты договоренности о денуклеаризации Корейского полуострова в обмен на гарантии безопасности со стороны Вашингтона.

Позже они встретились в пограничном пункте Пханмунджом и договорились возобновить переговоры на рабочем уровне. Последующее общение рабочих групп в Стокгольме не принесло результатов.

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