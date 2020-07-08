Канье Уэст остался без поддержки Илона Маска

Глава SpaceX признал большое расхождение во взглядах с рэпером, который намерен баллотироваться в президенты США.

Основатель компаний Tesla и SpaceX Илон Маск, вероятно, передумал поддерживать Канье Уэста на президентских выборах в США. Об этом сообщило издание Mashable 9 июля.

Отмечается, что миллиардер сменил свое мнение после выхода интервью Уэста журналу Forbes, в котором тот выступил против абортов, признался, что верит в теорию заговора, и призвал молиться, чтобы вылечиться от коронавируса.

"Кажется, наши взгляды расходятся больше, чем я предполагал", - заявил Маск в комментарии под постом Уэста в Twitter, который рэпер позже удалил.

Изобретатель же удалил свой твит от 5 июля, в котором обещал "полностью поддержать" музыканта.

Напомним, на День независимости США Канье Уэст заявил о намерении участвовать в президентской гонке в США. Илон Маск тогда его поддержал.

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