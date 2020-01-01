Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В Гонконге закрывают школы из-за коронавируса

Комментариев: 0
Решение принято властями города в целях общего благополучия общественности, а также здоровья учеников.
В Гонконге за последние дни резко повысилось число заражений коронавирусом
В Гонконге за последние дни резко повысилось число заражений коронавирусом
 
Школы Гонконга прекратят работу с понедельника, 13 июля, из-за новой вспышки коронавируса. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил министр образования Гонконга Кевин Ян.
 
 
По его словам, решение принято в целях общего благополучия общественности, а также здоровья учеников. 
 
Прийти в школы смогут только выпускники для сдачи экзаменов, при условии ношения медицинской маски и соблюдения социальной дистанции.
 
Школы в Гонконге закрыли в январе, их работа возобновилась с мая. Однако в последние дни в Гонконге вновь начался рост заражений коронавирусом. Так, 9 июля в Гонконге выявили 34 случая - самый высокий показатель за более чем три последних месяца.
 
Напомним, ранее полиция Гонконга получила право проводить обыски без судебного ордера и конфисковать имущество в соответствии с новым законом о нацбезопасности.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: эпидемия, школа, школы, пандемия, карантин, Гонконг, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь