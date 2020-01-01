Сотрудники Ford просят не выпускать авто для полиции из-за расизма

Работающие в автокомпании отправили письмо руководителям концерна с требованием не выпускать больше автомобили для полиции США. Якобы машины Ford в стране ассоциируются с расизмом.

Ford выпускает авто для полиции США уже 70 лет Ford

Сотрудники автоконцерна Ford написали письмо руководству компании, в котором потребовали прекратить выпуск и поставки автомобилей для американских полицейских. Такие транспортные средства, по мнению сотрудников, - один из символом расизма в США, пишет Jalopnik.

Под письмом подписались около 100 человек, а адресовано оно было генеральному директору Джиму Хакетту и председателю совета директоров Биллу Форду.

Между тем стало известно, что глава автомобильной компании прекращать производство полицейских машин отказался. Он считает, что именно благодаря этим авто полиция США может обеспечивать безопасность всех граждан на максимальном уровне.

Напомним, что протесты против полицейского произвола и расизма разгорелись в США после убийства полицейским афроамериканца Джорджа Флойда. Отмечается, что его задержание проходило возле полицейского Ford. Также авто этой модели участвовали в разгоне демонстраций в стране.

Компания Ford выпускает автомобили для полиции США с 1950 года. В год концерн производит около 30 тысяч специальных транспортных средств.

Как сообщалось ранее, Ford внедрил в полицейские авто режим самодезинфекции, который убивает до 99% вирусов, включая COVID-19.

Также Korrespondent.net писал, что Ford использует искусственный птичий помет для проверки краски.

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