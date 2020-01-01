МН17: Нидерланды подадут в ЕСПЧ иск против России
Правительство Нидерландов подаст против России иск в Европейский суд по правам человека по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом рейсе МН17, сообщил в пятницу, 10 июля, МИД страны.
Эти документы также будут приобщены к индивидуальным искам к РФ родственников жертв крушения.
При этом отмечается, что голландское правительство придает большое значение продолжению встреч с российской стороной по вопросу государственной ответственности чтобы "найти справедливое решение в связи с колоссальными страданиями и ущербом, нанесенным крушением MH17".
В письме также говорится, что Нидерланды хотят добиться "правды, справедливости и ответственности" по делу о гибели 298 человек.
Напоминается, что более двух третей жертв катастрофы - жители именно этой страны.
Напомним, второй этап судебного процесса по делу МН17 начался 8 июня и закончился 3 июля. Слушания возобновятся 31 августа.
3 июля все обвиняемые по делу МН17 получили повестки в суд.
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