В Израиле рекордный суточный прирост случаев коронавируса

Накануне в стране зафиксировали почти полторы тысячи новых инфицирований. Всего в Израиле уже более 35 тысяч случаев заболевания.

В Израиле за сутки зафиксирован рекордный прирост случаев коронавируса

В Израиле за прошедшие сутки выявили рекордной число новых больных COVID-19 - в стране коронавирус подтвердили у 1464 человек. Об этом сообщает DW в пятницу, 10 июля.

При этом с начала пандемии в стране зарегистрировано 35,5 тысяч случаев инфицирования коронавирусом.

Из-за вспышки заболевания израильское правительство 10 июля приняло решение ограничить передвижение граждан в пяти городах, в частности в Иерусалиме.

Напомним, что в Израиле усиливают карантин. В стране началась вторая волна заболеваемости COVID-19. Нетаньяху говорит, что Израиль находится "в чрезвычайном положении".

В частности, в Израиле закрывают развлекательные заведения из-за COVID. С конца мая в стране возобновился рост числа выявляемых случаев заражения коронавирусной инфекцией.

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