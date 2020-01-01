В США суд признал полштат землей коренных американцев

Теперь индейцы освобождены от налога в бюджет Оклахомы, а судить их за серьезные правонарушения смогут только федеральные суды.

В США Верховный суд признал почти половину штата Оклахома землей коренных американцев. Об этом со ссылкой на решение суда пишет BBC News в пятницу, 10 июля.

Землями индейцев теперь считаются восточные территории Оклахомы, включая Талсу - второй по величине город в этом штате. На упомянутой территории проживает порядка 1,8 млн человек, из которых 15% являются коренными американцами.

Такое решение означает, что отныне коренных американцев, проживающих в восточной части Оклахома, судить за серьезные правонарушения смогут только федеральные суды, а не суды штата. Также члены индейских племен на этой территории отныне освобождаются от обязанности уплаты налогов в бюджет Оклахомы.

Напомним, что ранее Турция пригрозила США признать геноцид индейцев. Турецкий лидер заявил, что "истребление индейцев стало позорной страницей в истории США".

Также сообщалось, что президент Мексики призвал Испанию извиниться за уничтожение индейцев. Лопес Обрадор направил обращение к королю Фелипе VI и Папе Римскому, в котором указал на необходимость принести извинения коренным народам Америки.

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