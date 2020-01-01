В Ботсване расследуют массовую гибель слонов

Вывод о причинах смерти слонов будет представлен общественности после того, как власти Ботсваны проанализируют результаты из всех лабораторий.

Министерство окружающей среды, природных ресурсов и туризма Ботсваны получило первые результаты исследований погибших слонов, проведенные в лабораториях Зимбабве. Об этом в пятницу, 10 июля, сообщил исполняющий обязанности постоянного секретаря министерства Одуэтсе Кобото.

"Я хочу сообщить общественности, что у нас есть результаты и теперь мы будем анализировать их и сравнивать с той информацией, которая у нас имеется. Нам предстоит объединить эти результаты с другими выводами исследований, чтобы прийти к заключению", - сказал он.

Кобото подчеркнул, что вывод о причинах смерти слонов будет представлен общественности только после того, как власти Ботсваны проанализируют результаты из всех лабораторий.

Представитель министерства также сообщил, что недавно обнаружено еще шесть новых трупов слонов, общее число погибших животных достигло 281.

Ранее министерства сообщило, что три лаборатории в Зимбабве, ЮАР и Канаде будут изучать образцы тканей погибших слонов, чтобы определить причину их смерти.

Первые сообщения о случаях смерти поступили 11 мая. Поскольку все туши оказались нетронутыми, версия браконьерства была исключена. В дальнейшем было установлено, что сибирская язва и отравление людьми не являются причинами их гибели. Расследование продолжается.

Как сообщалось, ранее в зимбабвийском национальном парке Хванге за два месяца от голода и сильной засухи умерли по меньшей мере 55 слонов. Некоторые из слонов были найдены в радиусе 50 метров от водоемов, что говорит о том, что они умерли, так и не добравшись до них.

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