В РФ отреагировали на решение Нидерландов об иске по МН17

В России отвергают причастность к крушению пасссажирского лайнера и заявляют, что Донбасс не входит в их юрисдикцию.

Нидерланды и родственники погибших в катастрофе подадут иск к России

В России заявляют, что рейс МН17 был сбит в 2014 над Донбассом - территорией, в отношении которой РФ не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека. Об этом говорится в комментарии Миюста РФ в пятницу, 10 июля, в ответ на заявление Нидерландов о подаче иска в ЕСПЧ.

"Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в случае поступления уведомления о жалобе Россия будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах.

В данный момент РФ не получала уведомлений об иске, сообщили в Минюсте РФ.

"Перед рассмотрением жалобы по существу Европейский суд по правам человека должен оценить с участием сторон ее приемлемость", - пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщили в Нидерландах, иск голландского правительства приобщат к индивидуальным искам к России родственников жертв крушения.

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