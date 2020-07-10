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В РФ отреагировали на решение Нидерландов об иске по МН17

Комментариев: 18
В России отвергают причастность к крушению пасссажирского лайнера и заявляют, что Донбасс не входит в их юрисдикцию.
Нидерланды и родственники погибших в катастрофе подадут иск к России
Нидерланды и родственники погибших в катастрофе подадут иск к России

В России заявляют, что рейс МН17 был сбит в 2014 над Донбассом - территорией, в отношении которой РФ не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека. Об этом говорится в комментарии Миюста РФ в пятницу, 10 июля, в ответ на заявление Нидерландов о подаче иска в ЕСПЧ.

"Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - говорится в сообщении.

Также отмечается, что в случае поступления уведомления о жалобе Россия будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах.

В данный момент РФ не получала уведомлений об иске, сообщили в Минюсте РФ.

"Перед рассмотрением жалобы по существу Европейский суд по правам человека должен оценить с участием сторон ее приемлемость", - пояснили в ведомстве.

Как ранее сообщили в Нидерландах, иск голландского правительства приобщат к индивидуальным искам к России родственников жертв крушения.

 

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Теги: Россия, Нидерланды, ЕСПЧ, падение Боинга 777, Крушение Боинг 777 под Донецком, Крушение Боинга 777
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (18)
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ThaiFever    11.07.2020, 00:23
Оценка:  -2
ThaiFever
Я сейчас не о том кто виноват Украина или РФ , Посмотрите как все похерели , никаких разговоров о Гаагском трибунале , ничего , остался только иск , который тоже похерят . Учитесь как работать надо .
navigator2    10.07.2020, 21:23
Оценка:  +5
navigator2
расія сцикливе гафно, знають ще дедиваєвале.....
ЗаелоПластинку    10.07.2020, 21:19
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
БУК русский, стреляли русские, под руководством русских, с территории Украины, которая временно оккупирована русскими убийцами. "Рафик ни в чем ни виноват"
Vodavozz    10.07.2020, 21:06
Оценка:  -5
Vodavozz
Потешный потрохобот с кучей аккаунтов,снова ты других по себе судишь,антиукраинское ты чучело.Ты такое же жалкое,продажное существо,как и твой хозяин Педя.И ты это отлично знаешь.Аминь.
ЗаелоПластинку    10.07.2020, 21:13
Оценка:  +1
ЗаелоПластинку
Антибес, я взрослый человек, твой примитивный мозг не способен создать оскорбление, которое меня бы зацепило. Тем более, что от тебя даже слова те же самые в каждом комментарии. Давай, придумай что-то новое. Прояви фантазию. Диспетчера же смогли выдумать, неужели тут слабо?
WTF2wtf    10.07.2020, 21:39
Оценка:  +2
WTF2wtf
Аминь, точка, занавес,
шизоидный нацист-украинофоб,
штантное быдло оккупантов и убийц из раши?

Тебе только нахyй, гниль путинская многостаночная ...
ThaiFever    11.07.2020, 00:32
Оценка:  0
ThaiFever
WTF2wtf - ты по существу можешь что нибудь сказать ? или только ума хватает копировать и вставлять дежурные фразы ......шизоидный нацист-украинофоб, штантное быдло оккупантов и убийц из раши ..ебе только нахyй, гниль путинская многостаночная,...
Vuyco    10.07.2020, 20:53
Оценка:  +4
Vuyco
А сбивать своим "буком" пассажирский самолё над чужой территорией входит в юристдикцию оккупанта?
ЗаелоПластинку    10.07.2020, 20:49
Оценка:  +4
ЗаелоПластинку
Антибес, почему ты игнорируешь факты? Уже давно доказали, что убийцы - русские.
Примета ведь есть: если где-то убивают мирных людей - ищи рядом русских.
Vodavozz    10.07.2020, 20:33
Оценка:  -8
Vodavozz
Донбасс-это Украина.Ракета,сбившая этот самолёт,была запущена 100% с территории нашей страны.Так что всё логично.
ЗаелоПластинку    10.07.2020, 20:36
Оценка:  +5
ЗаелоПластинку
Антибес, тебе даже за такое уже платят?
nommu1    10.07.2020, 21:26
Оценка:  +4
nommu1
'территории нашей страны'
она была запущена с территории Украины русскими. а не с территории твоей РФ
WTF2wtf    10.07.2020, 21:37
Оценка:  +2
WTF2wtf
Ракета запущена из российского бука, с оккупированной россией части Донбасса ...
А тебе стабильно нахyй,
вечноскачущий шизоидный нацист-украинофоб с кучей служебных аккаунтов ...
ЗаелоПластинку    10.07.2020, 20:30
Оценка:  +7
ЗаелоПластинку
У руссуких убийц исчерпалась вся фантазия для отмазок. Приходится просто отнекиваться.
Vodavozz    10.07.2020, 20:37
Оценка:  -7
Vodavozz
Потрохобот с кучей аккаунтов,за сколько ты готов продать Донбасс россиянам,несчастный ты выблядок?! :-)
ЗаелоПластинку    10.07.2020, 20:53
Оценка:  +3
ЗаелоПластинку
Ты что, накурился:? Во-первых, я не потрохобот. Во-вторых, я не продам Донецкую и Луганскую области Украины и АРК Крым. Просто потому, что там наши люди. Тебе не понять, для тебя торговля своей родиной - привычное дело.
nommu1    10.07.2020, 21:27
Оценка:  +5
nommu1
'за сколько ты готов продать Донбасс'
Выкусишь. Что вам, лаптям, что-то продавать
Extraterrestre    10.07.2020, 19:27
Оценка:  +10
Extraterrestre
полированный ублюдок и его шестерки за-изделись....
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