В РФ отреагировали на решение Нидерландов об иске по МН17
В России заявляют, что рейс МН17 был сбит в 2014 над Донбассом - территорией, в отношении которой РФ не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека. Об этом говорится в комментарии Миюста РФ в пятницу, 10 июля, в ответ на заявление Нидерландов о подаче иска в ЕСПЧ.
"Россия категорически отвергает обвинения в причастности к крушению Boeing в небе над Украиной, то есть над территорией, в отношении которой Россия не осуществляет юрисдикцию в соответствии с Европейской конвенцией о защите прав человека", - говорится в сообщении.
Также отмечается, что в случае поступления уведомления о жалобе Россия будет последовательно отстаивать свои интересы в международных судах.
В данный момент РФ не получала уведомлений об иске, сообщили в Минюсте РФ.
"Перед рассмотрением жалобы по существу Европейский суд по правам человека должен оценить с участием сторон ее приемлемость", - пояснили в ведомстве.
Как ранее сообщили в Нидерландах, иск голландского правительства приобщат к индивидуальным искам к России родственников жертв крушения.
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шизоидный нацист-украинофоб,
штантное быдло оккупантов и убийц из раши?
Тебе только нахyй, гниль путинская многостаночная ...
Примета ведь есть: если где-то убивают мирных людей - ищи рядом русских.
она была запущена с территории Украины русскими. а не с территории твоей РФ
А тебе стабильно нахyй,
вечноскачущий шизоидный нацист-украинофоб с кучей служебных аккаунтов ...
Выкусишь. Что вам, лаптям, что-то продавать