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Оппонент Дуды увеличил отрыв перед выборами

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Перевес в 2% по результатам опросов не гарантирует победы оппозиционному кандидату с учетом большой доли не определившихся с голосованием.
Мэр Варшавы на 2% опережает действующего президента по результатам опросов
Мэр Варшавы на 2% опережает действующего президента по результатам опросов
wnp.pl
 
Поддержка оппозиционного кандидата Рафала Тшасковского возросла до 47,4% избирателей, которые планируют проголосовать на президентских выборах в Польше в воскресенье, 12 июля. Об этом свидетельствуют результаты опроса, проведенного IBRIS для издания Onet.
 
 
Действующего президента Анджея Дуду поддерживают 45,7% опрошенных. При этом 6,9% до сих пор не определились, за кого отдадут свой голос.
 
"Исходя из этих результатов невозможно определить, кто победит на выборах в воскресенье. Результат должен быть прочитан как ничья", - отметил президент IBRIS Марцин Дума.
 
Как сообщалось, согласно результатам исследования общественного мнения от Kantar, 45% собирались поддержать кандидата от Гражданской платформы и мэра Варшавы Рафала Тшасковского. За Анджея Дуду были готовы голосовать 44% опрошенных.

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Теги: Польша, соцопросы, Выборы, опрос, соцопрос, Анджей Дуда, президентские выборы
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Источник: korrespondent.net

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