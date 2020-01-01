Жертва #MeToo? Загадочная смерть мэра Сеула

Мэра Сеула Пак Вон Суна обнаружили мертвым 9 июля, он был одним из самых влиятельных политиков страны, но его обвиняли в сексуальных домогательствах.

Об исчезновении мэра Сеула Пак Вон Суна заявила его дочь. Он взял больничный на работе, отменил все встречи, ушел из дома и отключил телефон, оставив только записку.

В поисках мэра участвовало около 700 полицейских и пожарных, в операции были задействованы дроны и полицейские собаки.

В итоге, тело Пак Вон Суна нашли около полуночи — примерно через семь часов после того, как дочь мэра Сеула заявила о его исчезновении.

Ночью возле больницы, куда доставили тело Пак Вон Суна, собрались сотни сторонников мэра. Они кричали Вставай, Пак Вон Сун, Мы любим тебя, Прости нас.

Потенциальный президент

Пак Вон Сун руководил Сеулом с 2011 года, он первый в истории столицы Южной Кореи выиграл выборы три раза подряд. Мог стать кандидатом в президенты страны на выборах 2022 года.

В последние годы Пак Вон Сун был одним из самых влиятельных корейских политиков и получил репутацию борца с экономическим неравенством.

В 2017 году он поддержал протесты против президента Южной Кореи Пак Кын Хе, которая в итоге была арестована по обвинению в коррупции и приговорена к 25 годам тюрьмы. В 2020 году он успешно справился с коронавирусом: в 10-миллионном Сеуле выявили только 1390 случаев заражения.

Сексуальный скандал

В 1990-х в качестве адвоката Пак Вон Сун представлял интересы ассистентки преподавателя Сеульского университета, которая обвиняла руководителя в отказе продлить с ней контракт после того, как она отвергла его домогательства. Это было первое подобное дело в истории Южной Кореи. Пак Вон Сун выиграл его и помог клиентке добиться компенсации. Он также защищал права “женщин для утешения” — кореянок, которые вынуждены были работать в японских борделях во время Второй мировой войны.

Но за день до смерти мэра, 8 июля, стало известно, что бывший секретарь Пак Вон Суна заявила в полицию о домогательствах. Она утверждала, что мэр не раз позволял себе “неподобающие жесты” на работе — в том числе просил обнять его, когда они находились в спальне, примыкающей к его офису. Также он присылал ей селфи в нижнем белье и непристойные комментарии. В доказательство женщина приложила переписку. Она добавила, что является не единственной жертвой домогательств мэра.

Полиция подтвердила, что на Пак Вон Суна было подано заявление о преступлении, но отказалась раскрывать подробности.

В прошлом Пак Вон Сун публично называл себя феминистом, выступал за гендерное равенство и выражал поддержку женщинам, которые рассказали о пережитом насилии.

Проблема домогательств и самоубийств

В Южной Корее в последние годы набрало силу движение против сексуального насилия #MeToo. Женщины выступали с обвинениями против театральных и религиозных деятелей, спортивных функционеров, профессоров и политиков. Многие из них принесли извинения и оставили свои посты, некоторые были осуждены.

Мэр Сеула стал третьим высокопоставленным членом Демократической партии, обвиненным в сексуальных домогательствах или насилии: в апреле 2020 года из-за этого уволился мэр города Пусан, а в 2018 году оставил свой пост и получил тюремный срок губернатор провинции Чхунчхон-Намдо.

Полиция расценивает смерть Пак Вон Суна, как самоубийство. Южная Корея входит в число стран с самым высоким процентом самоубийств. По официальным данным, в 2018 году этот показатель в стране составил 26,6 на 100 тысяч человек. По данным министерства здравоохранения Южной Кореи, мужчины совершают самоубийства в два раза чаще женщин, а для 80-летних риск суицида в четыре раза выше, чем для 20-летних.

Самоубийства известных людей, в том числе политиков, в Южной Корее случаются регулярно. В 2009 году покончил с собой бывший президент страны Но Му Хен, которого заподозрили в коррупции. В 2018 году аналогичные подозрения стали причиной суицида популярного либерального политика, члена парламента Но Хвечхана.

В своей предсмертной записке Пак Вон Сун написал:

“Я прошу у всех прощения. Я благодарен всем людям, с которыми делил свою жизнь. Мне жаль, что я причинил боль своей семье. Пожалуйста, кремируйте меня и развейте пепел над могилами моих родителей. Прощайте”.