Европа недовольна превращением Собора Святой Софии в мечеть

Множество стран выступили против решения президента Турции Реджепа Эрдогана и считают такой шаг вызовом всему миру.

Ряд европейских стран осудил решение Турции превратить Собор Святой Софии в мечеть. Об этом сообщают МИД Австрии, МИД Кипра, Ekathimerini и ЮНЕСКО.

"Мы глубоко сожалеем из-за сегодняшнего решения Турции превратить Айя-София в мечеть и не можем этого понять! Ликвидация статуса музея, открытого для всех культур и религий, это еще один шаг в сторону от Европы!" - отметил министр иностранных дел Австрии Александр Шалленберг.

В свою очередь Кипр также осудил действия Турции по изменению статуса собора Святой Софии. Глава МИД призвал Анкару соблюдать международные обязательства.

"Кипр является жертвой, с турецкого вторжения 1974 года и последующей оккупации части его территории, турецкой организованной политики уничтожения и разграбления памятников религиозного и культурного наследия", - отметил министр Никос Христодулидис.

Поддержала мнение вышеупомянутых политиков и министр культуры и спорта Греции Лина Мендони. Она заявила, что решение турецких властей превратить Айя-Софию в мечеть является вызовом всему цивилизованному миру.

Мендони утверждает, что никто не пытается вмешиваться во внутренние дела Турции.

"Однако Собор Святой Софии, расположенный на ее территории в Константинополе, является памятником всего человечества независимо от религиозных убеждений. Национализм, проявленный президентом Эрдоганом, не является правильным советником, отбрасывая страну на шесть веков назад", - заявила глава Минкульта.

На превращение Айя-Софии в мечеть также отреагировали в ЮНЕСКО. В Организации глубоко сожалеют о решении турецких властей, однако призывают к сохранению универсальной ценности всемирного наследия.

"ЮНЕСКО призывает турецкие власти незамедлительно начать диалог для того, чтобы предотвратить любые пагубные последствия для ценности этого исключительного наследия", - говорится в сообщении.

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