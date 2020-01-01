Из-за COVID-19 в Индии выросло число детских браков

У родителей не хватает денег, чтобы содержать собственных детей, потому они договариваются о свадьбах.

Многим семьям в Индии не хватает денег на то, чтобы прокормить детей

В Индии во время карантина из-за пандемии коронавируса увеличилось число детских браков. Причиной стали экономические последствия ограничительных мер: доход многих семей упал, и детей стало не на что содержать. Об этом сообщает The Indian Express.

Официально детские браки в Индии запрещены. Согласно местному законодательству, девушка в Индии может выйти замуж после 18 лет, молодой человек может жениться после 21 года. Однако на практике этот запрет не всегда работает и рост детских браков наблюдается сразу в нескольких штатах.

Так, на западе в Махараште департамент по делам женщин и детей сообщил, что в штате пресекли 80 подобных браков с марта по июнь после обращения к ним. На юге в Телангане с марта по июнь организация вмешалась в 218 таких случаев. В штате Тамилнад в июне число детских браков выросло до 40, при том, что в течение предыдущих двух лет их число не превышало 27.

Отмечается, что чаще речь идет о девочках и девушках, которых выдают замуж за молодых людей или мужчин.

“Covid-19 послужил идеальной почвой для процветания этого социального зла”, - считает Сотрудник по социальному обеспечению в Тируваннамалае Кристина Дорти.

Общественники отмечают, что на ситуацию также повлияло закрытие школ, так как там дети могли питаться хотя бы один раз в день.

“Во многих случаях семьи говорят нам, что у них нет денег, чтобы платить за еще одного человека. Многие дети зависели от школ - по крайней мере, там у них был хотя бы один прием пищи в день”, - рассказал The Indian Express сотрудник социальной службы Виджай Муттур.

В Индии правительство не отслеживает число детских браков. В основном этим вопросом занимаются некоммерческие организации и местные власти. Но они знают далеко не о всех случаях.

“То, что мы сейчас видим, - только верхушка айсберга”, - отмечает социальный работник Чежян Раму.

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