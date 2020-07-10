В Белграде протестующие забросали парламент петардами

Четвертый день подряд в ряде городов Сербии, в том числе и в Белграде, проходят антиправительственные митинги из-за решения властей ужесточить карантин, а также в виду недовольства работой правительства.

В Белграде участники антиправительственной демонстрации у парламента прорвали ограждение и забрасывают здание петардами. Об этом, в пятницу, 10 июня, сообщает РИА Новости.

Сообщается, что начавшийся мирно протест перерос в беспорядки после ранения одного из участников акции. Инцидент произошел во время давки у металлических ограждений парламента. Мужчина получил ножевое ранение в ногу после ссоры с другим участником протестов.

Уточняется,ч то полицейские в гражданском, находящиеся в толпе, вытащили пострадавшего в безопасное место и оказали ему помощь в здании парламента. Их коллеги задержали нападавшего.

После этого в полицейский кордон, выставленный вокруг здания, полетели камни и пиротехника.

"Демонстранты разбили окна в здании парламента, камеру наблюдения и инвентарь. Однако со стороны эти повреждения незаметны", - сообщил министр внутренних дел Сербии Небойша Стефанович.

Ранее сообщалось, что в Сербии журналисты подверглись нападению со стороны протестующих. Нападавшие требовали предоставления "правдивых" сведений о жертвах COVID-19 и ругали редакционную политику национального телерадиосервиса, который якобы необъективно освещает действия оппозиции и протесты.

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