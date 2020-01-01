В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек
Не менее 11 человек утонули на закрытом властями Египта пляже около Александрии. Об этом, в пятницу, 10 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный портал. Тот, в свою очередь, привел в качестве источника Центральное управление Александрии по туризму.
"Десять человек утонули одновременно, пытаясь спасти тонущего ребенка", - говорится в сообщении.
Известно, что пляж был закрыт в связи с мерами против коронавируса. Известно, что погибшие пришли на пляж рано утром, так как хотели избежать попадания к патрулям.
Также, сообщается, что местные жители ранее прозвали его "пляжем смерти". Такое название ему было дано из-за участившихся случаев гибели пловцов на нем.
В Египте из-за эпидемии коронавируса закрыты все пляжи, кроме отельных.
Ранее Центр общественного здоровья Украины рекомендовал закрыть несколько пляжей из-за плохих показателей качества воды.
Также сообщалось, что на 12 пляжах Киева запретили купаться из-за кишечной палочки. Госпродпотребслужба провела исследования проб воды на пляжах города.
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