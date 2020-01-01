В Египте на пляже одновременно утонули 11 человек

На данный момент на месте происшествия работают сотрудники правоохранительных органов. Им удалось извлечь из воды уже шесть тел.

На закрытом пляже в Египте при спасении ребенка утонули 10 человек

Не менее 11 человек утонули на закрытом властями Египта пляже около Александрии. Об этом, в пятницу, 10 июля, сообщает РИА Новости со ссылкой на местный портал. Тот, в свою очередь, привел в качестве источника Центральное управление Александрии по туризму.

"Десять человек утонули одновременно, пытаясь спасти тонущего ребенка", - говорится в сообщении.

Известно, что пляж был закрыт в связи с мерами против коронавируса. Известно, что погибшие пришли на пляж рано утром, так как хотели избежать попадания к патрулям.

Также, сообщается, что местные жители ранее прозвали его "пляжем смерти". Такое название ему было дано из-за участившихся случаев гибели пловцов на нем.

В Египте из-за эпидемии коронавируса закрыты все пляжи, кроме отельных.

Ранее Центр общественного здоровья Украины рекомендовал закрыть несколько пляжей из-за плохих показателей качества воды.

Также сообщалось, что на 12 пляжах Киева запретили купаться из-за кишечной палочки. Госпродпотребслужба провела исследования проб воды на пляжах города.

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