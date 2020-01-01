В Токио владельцам клубов будут платить, чтобы те не работали

Такое решение было принято после того, как в городе зафиксировали всплеск новых случаев коронавируса.

Власти Токио решили субсидировать владельцев клубов и баров за то, чтобы они не открывали свои заведения. Об этом, в пятницу, 10 июля, сообщает The Guardian.

Уточняется, что по закону городские чиновники не могут закрыть заведения. Поэтому они решили простимулировать бизнесменов другим способом. Всем, кто закроется на десять и больше дней, город выплатит примерно 4670 долларов.

“Большое количество новых случаев заражения может создать проблемы для других сфер бизнеса, о чем мы искренне сожалеем. Но мы пытаемся принять меры предосторожности, чтобы предотвратить заражения в наших заведениях”, - заявила представительница японской Ассоциации ночных развлечений Каори Кога.

За последние сутки в Токио зарегистрировали 224 новых случая заражения коронавирусом. Это является рекордным показателем с начала пандемии.

Ранее в Киеве приостановили работу двух ночных клубов, нарушавших карантин. Об этом заявил председатель Госпотребслужбы столицы Олег Рубан.

Также сообщалось, что во Львове ввели запрет на работу ночных клубов. Рестораны и кафе во Львове, согласно решению городских властей, в рамках борьбы с коронавирусом, будут закрываться не позже 22.00.

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