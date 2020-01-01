Трамп сократил тюремный срок своему экс-советнику Стоуну
Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания своему экс-советнику и другу Роджеру Стоуну, приговоренному судом к тюремному заключению за дачу ложных показаний в рамках расследования российского вмешательства в выборы США 2016 года, сообщила пресс-служба Белого дома. об этом, в субботу, 11 июля, сообщает Associated Press.
Уточняется, что смягчение наказания не снимает судимости со Стоуна, однако позволит ему избежать отбытия тюремного заключения.
"Роджер Стоун является жертвой. Никакого сговора между штабом или администрацией Трампа и Россией не было. Стоуна обвинили прокуроры из команды Роберта Мюллера, задачей которых было найти свидетельства сговора с Россией. Поскольку таких свидетельств не существует, они не могли обвинить его ни в чем, связанном со сговором. Вместо этого они обвинили его за его поведение во время расследования", - говорится в заявлении Белого дома.
Кроме того, Белый дом обвинил СМИ в преследовании Стоуна, так как во время его ареста возле его дома находились камеры CNN.
Обвинения против Стоуна выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер. Его обвинили в попытке получить у WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах 2016 года - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.
Он был приговорен 20 февраля к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля.
Спецпрокурор установил, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году, но избирательный штаб Трампа в этом не участвовал.
Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полагает, что российский лидер Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на будущих выборах главы государства.
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