Трамп сократил тюремный срок своему экс-советнику Стоуну

Белый дом не говорит, насколько именно сокращен срок, но дает понять, что Стоуну не придется сидеть в тюрьме.

Президент США Дональд Трамп подписал указ о смягчении наказания своему экс-советнику и другу Роджеру Стоуну, приговоренному судом к тюремному заключению за дачу ложных показаний в рамках расследования российского вмешательства в выборы США 2016 года, сообщила пресс-служба Белого дома. об этом, в субботу, 11 июля, сообщает Associated Press.

Уточняется, что смягчение наказания не снимает судимости со Стоуна, однако позволит ему избежать отбытия тюремного заключения.

"Роджер Стоун является жертвой. Никакого сговора между штабом или администрацией Трампа и Россией не было. Стоуна обвинили прокуроры из команды Роберта Мюллера, задачей которых было найти свидетельства сговора с Россией. Поскольку таких свидетельств не существует, они не могли обвинить его ни в чем, связанном со сговором. Вместо этого они обвинили его за его поведение во время расследования", - говорится в заявлении Белого дома.

Кроме того, Белый дом обвинил СМИ в преследовании Стоуна, так как во время его ареста возле его дома находились камеры CNN.

Обвинения против Стоуна выдвинул спецпрокурор Роберт Мюллер. Его обвинили в попытке получить у WikiLeaks похищенные хакерами материалы, которые могли нанести ущерб сопернице Трампа на выборах 2016 года - кандидату от Демократической партии Хиллари Клинтон.

Он был приговорен 20 февраля к трем годам и четырем месяцам тюремного заключения за дачу ложных показаний, попытки помешать расследованию со стороны Конгресса США и запугивание свидетеля.

Напомним, в 2016 году после избрания Трампа президентом США возник скандал, связанный с российским вмешательством в американские выборы.

В апреле 2019 года Минюст США обнародовал доклад спецпрокурора Роберта Мюллера по итогам двухлетнего расследования о предполагаемом сговоре американского лидера с РФ.



Спецпрокурор установил, что Россия вмешивалась в выборы в США в 2016 году, но избирательный штаб Трампа в этом не участвовал.

Ранее президент США Дональд Трамп заявил, что полагает, что российский лидер Владимир Путин хорошо к нему относится, но не хочет его победы на будущих выборах главы государства.

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