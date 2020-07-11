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Instagram запретил контент о лечении гомосексуализма

Комментариев: 3
Instagram расширит перечень правил в отношении нетолерантных высказываний, включив туда запрет на публикации, продвигающие гетеросексуальность.
Instagram запретил контент о смене ориентации на гетеросексуальную
Instagram запретил контент о смене ориентации на гетеросексуальную

Социальная сеть Instagram начала блокировать контент, в котором упоминается лечение гомосексуализма. Об этом, в пятницу, 10 июля, пишет портал Dazed.

"Cеть не позволяет атаковать людей по признаку сексуальной ориентации или гендерной идентичности, поэтому обновляет политику, дабы запретить пропаганду услуг репаративной терапии", - заявила директор по общественной стратегии соцсети Тары Хопкинс.

Она же подчеркнула, что для внедрения нового механизма контроля за подобными публикациями потребуется время, поэтому запрещенные посты будут удаляться постепенно.

Под запрет в Instagram попадают в том числе отзывы об эффективности терапии гомосексуализма, а также посты с положительной оценкой и поддержкой практики.

Ранее Instagram запустил новые функции для управления комментариями, чтобы бороться с буллингом в соцсети.

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Теги: гомосексуализм, контент, Instagram
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (3)
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ВосставшийИзБана    11.07.2020, 10:40
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
Дискриминация. Геи могут пропагандировать свои извращения, а нормальные продвигать свой стиль жизни уже не имеют право. Я в этот гейский инстаграм не лез и теперь уже не буду никогда.
Бокер    11.07.2020, 10:28
Оценка:  0
Бокер
А дети от кого рождаться будут? Если исчезнут гетеросексуалы???
ВосставшийИзБана    11.07.2020, 10:41
Оценка:  0
ВосставшийИзБана
В прошлом веке был проведен эксперимент "Вселенная 25". Это то, что нас ждет.
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