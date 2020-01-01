В США зафиксирован суточный рекорд COVID-19
За последние сутки число случаев заражения коронавирусом COVID-19 в США достигло рекордно высокого показателя, превысив отметку в 63 тысячи человек. Об этом, в пятницу, 10 июля, сообщает The New York Times, со ссылкой на данные университета Джонса Хопкинса, который ведет подробную статистику по заболеваемости и смертности от инфекции.
Согласно статистике, за последние сутки в Соединенных Штатах число инфицированных коронавирусом превысило 63,2 тысяч человек.
"Число случаев заражения за сутки росло в течение последних двух недель в 39 американских штатах", - говорится в сообщении.
В США зафиксировано наибольшее число зараженных новой коронавирусной инфекцией, всего более 3 миллионов, 200 тысяч человек. Скончались от COVID-19 в Штатах более 136 тысяч человек.
Всего с начала пандемии коронавирусом в мире заразились более 12,2 миллионов человек, около 555 тысяч умерли.
Ранее ученые из Медицинского университета Чуцина, Китай, провели предварительное исследование носителей коронавирусной инфекции и установили, что уже через восемь недель у большинства уровень антител снижается.
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