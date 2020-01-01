В Венеции испытали защиту от наводнений

Шлюзы создают четыре защитных барьера, два из них установлены в районе Лидо, по одному - в Маламокко и Кьодже.

В случае очень высокого прилива сжатый воздух поступает в 78 шлюзовых ворот Getty Images

Система плотин Mose длиной 1,5 км, состоящая из 78 мобильных шлюзов, установлена в Венеции, страдающей от сильных наводнений. Об этом сообщила британская телерадиокорпорация ВВС.

Шлюзы создают четыре защитных барьера, два из них установлены районе Лидо, по одному - в Маламокко и Кьодже.

В случае очень высокого прилива сжатый воздух поступает в 78 шлюзовых ворот и освобождает их от воды, поэтому они поднимаются и блокируют прилив, поступающий в венецианскую лагуну.

В пятницу, 10 июля, прошло испытание системы, которое продолжалось 90 минут. По словам представителей мэрии, барьеры могут быть развернуты в течение получаса. Элизабетта Шпиц, курировавшая проект, сообщила, что испытания будут продолжаться еще 18 месяцев.

Напомним, около четвертой части Венеции оказалась затопленной из-за аномального прилива в июне. Уровень воды в городе местами достиг отметки в 116 см. Так, водой залило "визитку Венеции" - площадь Святого Марка.

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