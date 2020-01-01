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В Иране запретили свадьбы из-за коронавируса

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После телевизионного выступления Рухани полиция в Тегеране объявила о запрете всех свадебных и траурных мероприятий до дальнейшего уведомления.
Президент Ирана считает, что сейчас не время для фестивалей
Президент Ирана считает, что сейчас не время для фестивалей
verelq.am
 
Свадьбы и поминки, которые сопровождаются большими собраниями людей, необходимо прекратить из-за растущего числа заболевших коронавирусом. Об этом в субботу, 11 июля, заявил президент Ирана Хасан Рухани. 
 
"Мы должны запретить церемонии и собрания по всей стране, будь то поминки, свадьбы или вечеринки. Сейчас не время для фестивалей или семинаров", - сказал Рухани.
 
Он подчеркнул, что более жесткие меры не должны разрушить экономику, которая уже находится под санкциями США.
 
"Самый простой вариант - закрыть все. Но тогда люди будут выходить на улицы из-за голода и безработицы", - сказал Рухани. 
 
Вскоре после телевизионного выступления Рухани полиция в Тегеране объявила о запрете всех свадебных и траурных мероприятий до дальнейшего уведомления, сообщило информагентство Reuters.
 
Число погибших от коронавируса в Иране в субботу, 11 июля, выросло на 188 до 12 635, общее число диагностированных случаев увеличилось на 2 397, до 255 117, сообщила пресс-секретарь министерства здравоохранения Сима Садат Лари по государственному телевидению.
 
Как сообщалось ранее, Иран вошел в топ-10 стран мира по заболеваемости коронавирусом, обновив суточный рекорд по летальным случаям. 
 
Напомним, 5 июля Иран обновил суточный рекорд по жертвам от коронавируса. Тогда количество летальных исходов из-за коронавируса за сутки выросло на 163.

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Теги: Иран, свадьба, эпидемия, пандемия, свадьбы, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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