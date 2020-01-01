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Стрельба в церкви в ЮАР: пятеро убитых

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Полиции удалось убедить террористов освободить заложников после нескольких часов переговоров.
Полицейские проверяют, нет ли среди освобожденных заложников террористов
Полицейские проверяют, нет ли среди освобожденных заложников террористов
twitter.com/TheCitizen_News
 
Вооруженные люди в субботу, 11 июля, захватили храм Пресвятой Богородицы и находящихся внутри верующих в пригороде Йоханнесбурга, крупнейшего мегаполиса Южно-Африканской Республики. Об этом сообщила полиция провинции Гаутенг.
 
 
"Речь идет о ситуации с захватом заложников, которая сопровождалась стрельбой", - говорится в сообщении. По данным полиции, при этом были убиты пять человек. 
 
Полиции удалось убедить террористов освободить заложников после нескольких часов переговоров. Затем были арестованы 30 человек, изъято 25 единиц огнестрельного оружия. 
 
Как сообщалось ранее, в мексиканском городе Ирапуато неизвестные напали на центр реабилитации наркозависимых, в результате чего погибли 24 человека, еще семеро получили ранения.

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Теги: церковь, полиция, нападение, ЮАР, вооруженное нападение, захват заложников
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Источник: korrespondent.net

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