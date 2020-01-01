Госдеп предупредил американцев о рисках пребывания в Китае

Отношения Вашингтона и Пекина ухудшились после визовых запретов против чиновников с обеих сторон.

Граждане США рискуют быть задержанными в Китае Getty Images

Госдепартамент США предупредил американцев в Китае, что их могут задержать и депортировать за критику местного правительства. Об этом в субботу, 11 июля, сообщило агентство Reuters.

"Сотрудники службы безопасности могут задерживать и/или депортировать граждан США за отправку личных электронных сообщений с критикой правительства Китая", - заявили в Госдепе.

Отмечается, что американцев могут задержать на длительное время и допрашивать по вопросам нацбезопасности КНР.

"Граждане США могут содержаться под стражей без доступа к консульским службам США или информации об их предполагаемом преступлении", - подчеркнули в ведомстве.

Ранее Госдеп анонсировал введение визовых санкций против чиновников Китая, поскольку Пекин ограничивает доступ американских дипломатов, журналистов и туристов в Тибет.

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