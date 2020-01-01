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В Иране назвали новую причину катастрофы МАУ

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Неправильно настроенная система ПВО привела к ошибочному опознанию украинского пассажирского лайнера, сбитого под Тегераном, заявили в авиационном ведомстве страны.
Украинский самолет был ошибочно опознан как объект, приближающийся к Тегерану
Украинский самолет был ошибочно опознан как объект, приближающийся к Тегерану
twitter.com/CGTNOfficial

В комплексе ПВО, который сбил самолет Международных авиалиний Украины в Иране, были нарушены настройки, поскольку ранее его перемещали. Об этом сообщается в докладе Организации гражданской авиации Ирана, опубликованном в субботу, 11 июля.

"Один из комплексов ПВО Тегерана был перемещен. Это привело к изменению его географического положения и направления", - указано в сообщении.

Отмечается, что из-за невыполненной перенастройки пассажирский лайнер был ошибочно опознан системой как объект, движущийся в сторону Тегерана. Однако самолет МАУ вылетал из столицы Ирана, а не наоборот.

Ранее иранские военные утверждали, что самолет МАУ был сбит случайно в результате человеческой ошибки.

Как сообщалось, в июне власти Ирана заявили, что их расследование причин крушения самолета Boeing 737-800 МАУ почти завершено. По делу о сбитом украинском самолете были задержаны шесть человек.

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Теги: Украина, авиакатастрофа, Иран, самолет, ПВО
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Источник: korrespondent.net

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