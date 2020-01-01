Совбез ООН принял резолюцию по Сирии

Механизм трансграничной помощи стране продлили на год с пятой попытки. Гуманитарные операции будут осуществляться только через один пункт.

Совет Безопасности ООН продлил на год трансграничный механизм помощи Сирии через один пропускной пункт на границе с Турцией. Соответствующая резолюция была принята 11 июля, пишет ТАСС.

Отмечается, что документ поддержали 12 стран, три воздержались (Россия, Китай и Доминикана).

Как подчеркивает агентство, итоговая резолюция вышла крайне краткой и постановляет "продлить действие резолюции 2139 на 12 месяцев и исключить из механизма пункты Баб-эс-Салям, (Сирии и Турции), Эль-Ярубия (граница с Ираком) и Аль-Рамта (граница с Иорданией)".

Согласно принятому решению, поставка будет осуществляться только через один пункт на границе с Турцией - Баб-эль-Хава.

Документ был предложен Бельгией и Германией. Изначально страны настаивали на сохранении двух КПП, но в итоговом варианте согласились на продление лишь одного.

Напомним, голосование в субботу стало пятой за неделю попыткой Совбеза ООН продлить действие трансграничных гуманитарных операций.

Ранее Россия и Китай ветировали проект резолюции Германии и Бельгии, в котором предлагалось оставить открытыми для ООН два пропускных пункта на границе Сирии и Турцией.

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