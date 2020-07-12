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В США заявили о важности членства Украины в НАТО

Комментариев: 7
В Конгрессе предположили, что для сдерживания России на военном и политическом уровнях Украина и Грузия должны войти в Альянс.
В Конгрессе США говорили об Украине и Грузии как членах НАТО
В Конгрессе США говорили об Украине и Грузии как членах НАТО
EPA/UPG

На слушаниях Конгресса США по вопросу действий РФ, направленных на американских солдат в Афганистане, прозвучало предположение, что если Украина и Грузия станут членами НАТО, Штаты смогут более эффективно противостоять России. Об этом в субботу, 11 июля, сообщило издание Голос Америки.

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"Нам нужно решительно поддерживать трансатлантические стремления Грузии и Украины. Расширение НАТО распространило мир и безопасность в Европе и усилило военную способность альянса. Как Украине, так и Грузии следует обеспечить четкий путь к членству в НАТО", - заявил конгрессменам старший аналитик Атлантического совета США Ян Бжезинский.

Он также добавил, что неоднозначность "только усиливает аппетит Путина", и призвал увеличить экономическое давление на РФ.

Санкции надо усилить и нацелить их на конкретных россиян, а также сформировать комплексные санкции против российского финансового и энергетического секторов, - подчеркнул Бжезинский.

Напомним, Трамп не собирается выводить США из НАТО. Американский президент несколько раз высказывал намерение выйти из НАТО, если партнеры не будут увеличивать траты на оборону.

 

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Теги: Грузия, НАТО, НАТО-Украина, конгресс, РФ
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (7)
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Vixerunt    12.07.2020, 12:14
Оценка:  +9
Vixerunt
Ну так помогите делом, а не болтовнёй; перекройте прицельным огнём границу днр-расия, блокируйте все корабли которые прошли под крымским мостом, откл. в конце концов раше SWIFT хотя бы на год. Эти северные вурдалаки понимают только силу и прессинг.
Shaab    12.07.2020, 11:52
Оценка:  +8
Shaab
Для цього потрібна влада в Україні, а не блазні, базарні торговці та весільні фотографи на чолі із Зё-шмарклею.
Michael2811    12.07.2020, 09:53
Оценка:  -10
Michael2811
Грузия уже получила так что её президент до сих пор не может вспомнить где Родина находится!!!!!!!! А вторая страна продаёт все!!!
Брюква_и_Клюква    12.07.2020, 11:05
Оценка:  +7
Брюква_и_Клюква
Как там у тебя в Ашдоде, Микля? Тебя ведь защищает от арабов местная армия на американские деньги. Так почему ты другим людям отказываешь в праве на подобную защиту?
xapi3mat    12.07.2020, 08:33
Оценка:  +4
xapi3mat
путя так и не понял что уставы это для дурачков
Asmo    12.07.2020, 08:29
Оценка:  +6
Asmo
когда скрепные слышат фамилию Бжезинский у них начинает дёргаться левый глаз..
БРОКЕР_666    12.07.2020, 08:22
Оценка:  +5
БРОКЕР_666
такида - так ускорьте наше вступление...
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