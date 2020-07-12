В США заявили о важности членства Украины в НАТО

В Конгрессе предположили, что для сдерживания России на военном и политическом уровнях Украина и Грузия должны войти в Альянс.

В Конгрессе США говорили об Украине и Грузии как членах НАТО EPA/UPG

На слушаниях Конгресса США по вопросу действий РФ, направленных на американских солдат в Афганистане, прозвучало предположение, что если Украина и Грузия станут членами НАТО, Штаты смогут более эффективно противостоять России. Об этом в субботу, 11 июля, сообщило издание Голос Америки.

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"Нам нужно решительно поддерживать трансатлантические стремления Грузии и Украины. Расширение НАТО распространило мир и безопасность в Европе и усилило военную способность альянса. Как Украине, так и Грузии следует обеспечить четкий путь к членству в НАТО", - заявил конгрессменам старший аналитик Атлантического совета США Ян Бжезинский.

Он также добавил, что неоднозначность "только усиливает аппетит Путина", и призвал увеличить экономическое давление на РФ.

Санкции надо усилить и нацелить их на конкретных россиян, а также сформировать комплексные санкции против российского финансового и энергетического секторов, - подчеркнул Бжезинский.

Напомним, Трамп не собирается выводить США из НАТО. Американский президент несколько раз высказывал намерение выйти из НАТО, если партнеры не будут увеличивать траты на оборону.