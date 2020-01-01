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Между Сербией и Косово возобновляется диалог

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Переговоры высокого уровня между Белградом и Приштиной пройдут под эгидой ЕС 12 и 16 июля.
Сербия и Косово проведут переговоры
Сербия и Косово проведут переговоры
Под эгидой Еврсоюза 12 июля возобновляется политический диалог между Сербией и Косово. Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина.
 
Отмечается, что первое с 2018 года заседание Диалога на высоком уровне при содействии Европейского Союза пройдет в форме видеоконференции. Затем 16 июля состоится очное совещание в Брюсселе.
 
Как уточнили в Европейской внешнеполитической службе, дискуссию в воскресенье проведет из Брюсселя глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в сопровождении специального представителя ЕС по диалогу и другим региональным проблемам Западных Балкан Мирослава Лайчака. 
 
Президент Сербии Александр Вучич примет дистанционное участие из Белграда, а премьер-министр Косово Авдулла Хоти - из Приштины.
 
Напомним, 10 июля прошел видеосаммит по вопросу самопровозглашенного Косова с участием лидеров Германии, Франции, ЕС, Сербии и представителя Приштины.
 
По итогам переговоров, Вучич назвал требования Приштины "нереалистичными".
 
На протяжении последнего года дипломаты Сербии активно призывали страны пересмотреть решение о признании независимости Косова. За этот период сторону Белграда заняли 18 стран.
 
В феврале 2008 года сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке. 
 
По версии Сербии, из 193 членов ООН в настоящее время Косово признали 93 страны, 95 не признали, а еще пять воздержались.

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Теги: ЕС, Косово, Сербия, Брюссель, Александр Вучич
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Источник: korrespondent.net

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