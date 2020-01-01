Между Сербией и Косово возобновляется диалог
Переговоры высокого уровня между Белградом и Приштиной пройдут под эгидой ЕС 12 и 16 июля.
Под эгидой Еврсоюза 12 июля возобновляется политический диалог между Сербией и Косово. Об этом сообщило агентство Интерфакс-Украина.
Отмечается, что первое с 2018 года заседание Диалога на высоком уровне при содействии Европейского Союза пройдет в форме видеоконференции. Затем 16 июля состоится очное совещание в Брюсселе.
Как уточнили в Европейской внешнеполитической службе, дискуссию в воскресенье проведет из Брюсселя глава европейской дипломатии Жозеп Боррель в сопровождении специального представителя ЕС по диалогу и другим региональным проблемам Западных Балкан Мирослава Лайчака.
Президент Сербии Александр Вучич примет дистанционное участие из Белграда, а премьер-министр Косово Авдулла Хоти - из Приштины.
Напомним, 10 июля прошел видеосаммит по вопросу самопровозглашенного Косова с участием лидеров Германии, Франции, ЕС, Сербии и представителя Приштины.
По итогам переговоров, Вучич назвал требования Приштины "нереалистичными".
На протяжении последнего года дипломаты Сербии активно призывали страны пересмотреть решение о признании независимости Косова. За этот период сторону Белграда заняли 18 стран.
В феврале 2008 года сербский автономный край Косово и Метохия провозгласил независимость в одностороннем порядке.
По версии Сербии, из 193 членов ООН в настоящее время Косово признали 93 страны, 95 не признали, а еще пять воздержались.
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