В США парень умер после COVID-вечеринки

В штате Техас молодой человек, который не верил в коронавирус, заразился им на вечеринке.

В США в городе Сан-Антонио 30-летний пациент умер от коронавируса после посещения COVID-вечеринки. Об этом в субботу, 11 июля, сообщило издание Insider.

Как информировали в органах здравоохранения города, парень признался, что считал вирус обманом.

"Незадолго до смерти пациента он посмотрел на свою медсестру и сказал: "Я думаю, что сделал ошибку, я думал, что это обман, но это не так", - указали врачи и подчеркнули, что молодые люди должны серьезнее относиться к пандемии.

Отмечается, что организатор праздника сам был инфицирован, но хотел проверить, сможет ли кто-то заразиться COVID-19.

Напомним, США больше всех страдают от пандемии коронавируса. Президент Дональд Трамп высокий уровень заболеваемости связывает с большим количеством сделанных тестов.

При этом главный американский инфекционист заявил о высокой вероятности того, что распространение COVID-19 усилится.

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