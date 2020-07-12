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Невеста скончалась во время свадебного торжества

Комментариев: 2
В Москве девушка умерла на собственной свадьбе во время празднования в ресторане, несмотря на усилия двух бригад медиков.
Две бригады медиков не смогли спасти девушку
Две бригады медиков не смогли спасти девушку
Pixabay

В РФ 25-летняя москвичка умерла на собственной свадьбе из-за анафилактического шока. Об этом в воскресенье, 12 июля, пишет Lenta.ru.

Отмечается, что девушка почувствовала себя плохо во время празднования в ресторане, ей вызвали бригаду медиков.

Вскоре подъехала еще бригада реаниматологов, поскольку состояние невесты ухудшалось. Однако все усилия оказались напрасными – девушка умерла.

Анафилактический шок (анафилаксия) – сильнейшее проявление аллергии. Это состояние очень опасно и без незамедлительно реагирования способно привести к летальному исходу.

Как сообщал Корреспондент.net, австрийка умерла на собственном девичнике. Она каталась с подругами на прицепе, прикрепленном к трактору, когда тот врезался в стену. Девушка умерла в больнице.

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Теги: Москва, свадьба, смерть, невеста
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (2)
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БРОКЕР_666    12.07.2020, 08:18
Оценка:  +1
БРОКЕР_666
от алергии на бояру померла...
Колишній-східняк    12.07.2020, 07:31
Оценка:  +3
Колишній-східняк
Могла что-то не то съесть. Некоторые,например, совершенно не переносят майонез.
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