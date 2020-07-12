Десятки военных США заразились COVID-19 на японском острове Окинава

Эта информация стала "ударом" для властей Окинавы. На двух военных базах уже введен карантин.

На территории американских военных баз на японском острове Окинава был выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом COVID-19 средо военнослужащих США. Об этом сообщает Синьхуа в воскресенье, 12 июля.

Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки отметил на пресс-конференции, что данная информация стала "ударом" и вызвала "крайнее сожаление", добавив, что не может не сомневаться в принятых американской стороной противоэпидемических мерах.

Указано, что на военных базах Футэмма и Кэмп-Хансэн в центральной части Окинавы уже введен карантин.

На Окинаве расположено несколько американских военных баз, таких как Кадена, Футэмма и Кэмп-Хансэн. Ситуация с COVID-19 на этих базах обычно не раскрывается для внешнего мира и не учитывается в официальной статистике префектуры, – говорится в сообщении.

Напомним, США больше всех страдают от пандемии коронавируса. Президент Дональд Трамп высокий уровень заболеваемости связывает с большим количеством сделанных тестов.

При этом главный американский инфекционист заявил о высокой вероятности того, что распространение COVID-19 усилится.

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