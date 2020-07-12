Десятки военных США заразились COVID-19 на японском острове Окинава
На территории американских военных баз на японском острове Окинава был выявлен 61 новый случай заражения коронавирусом COVID-19 средо военнослужащих США. Об этом сообщает Синьхуа в воскресенье, 12 июля.
Губернатор префектуры Окинава Дэнни Тамаки отметил на пресс-конференции, что данная информация стала "ударом" и вызвала "крайнее сожаление", добавив, что не может не сомневаться в принятых американской стороной противоэпидемических мерах.
Указано, что на военных базах Футэмма и Кэмп-Хансэн в центральной части Окинавы уже введен карантин.
На Окинаве расположено несколько американских военных баз, таких как Кадена, Футэмма и Кэмп-Хансэн. Ситуация с COVID-19 на этих базах обычно не раскрывается для внешнего мира и не учитывается в официальной статистике префектуры, – говорится в сообщении.
Напомним, США больше всех страдают от пандемии коронавируса. Президент Дональд Трамп высокий уровень заболеваемости связывает с большим количеством сделанных тестов.
При этом главный американский инфекционист заявил о высокой вероятности того, что распространение COVID-19 усилится.
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