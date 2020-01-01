В России заявили о завершении испытаний вакцины от коронавируса

Российские ученые сумели доказать, что их вакцина безопасна для здоровья человека. Добровольцев выпишут через несколько дней.

В России испытывали вакцину на людях

В Сеченовском университете Москвы успешно завершилось исследование вакцины от коронавируса COVID-19 на людях. Об этом сказал директор Института трансляционной медицины и биотехнологий Сеченовского университета Вадим Тарасов, сообщает РИА Новости в воскресенье, 12 июля.

По его словам, первая группа добровольцев будет выписана уже в следующую среду, вторая – 20 июля.

"Сеченовский университет успешно завершил испытания на добровольцах первой в мире вакцины от коронавируса", – рассказал Тарасов.

Указано, что задачей данного этапа исследования было показать безопасность вакцины для здоровья человека, что и было сделано.

После выписки добровольцев, за состоянием их здоровья будет установлено наблюдение – медики оценят, как ведет себя их иммунитет.

Напомним, 18 июня в Сеченовском университете начались клинические испытания вакцины от коронавируса, которую разработал Национальный исследовательский центр эпидемиологии и микробиологии имени Н. Ф. Гамалеи.

Ранее главный санитарный врач Виктор Ляшко заявил, что украинской вакцины против COVID-19 не будет.

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