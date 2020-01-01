В Грузии зафиксировали землетрясение

Эпицентр подземных толчков находился в регионе Шида Картли, на юго-запад от города Карели.

Утром в воскресенье в центральной части Грузии в регионе Шида Картли произошло землетрясение магнитудой 4,5. Об этом 12 июля сообщает Интерфакс со ссылкой на грузинский национальный центр сейсмического мониторинга.

По информации сейсмологов, подземные толчки были зафиксированы в 09:54 по тбилисскому времени (08:54 по Киеву) в 21 километре к юго-западу от города Карели, близ села Левитана.

Гипоцентр землетрясения находился на глубине 10 километров.

Сообщений о пострадавших или разрушениях пока не поступало.

Напомним, 29 июня в Черновицкой области произошло землетрясение магнитудой 2,4. Его эпицентр находился в районе города Новоднестровска на глубине 5 километров.

А 23 июня в Мексике произошло мощное землетрясение магнитудой 7,4. Погибли 10 человек, 23 пострадали. Были повреждены более двух тысяч домов. После землетрясения были зафиксированы еще 1730 повторных толчков.

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