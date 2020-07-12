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Всемирный совет церквей просит Турцию пересмотреть решение по Святой Софии

Комментариев: 1
Авторы письма отметили, что Айя-София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех национальностей.
Эрдогану направили письмо
Эрдогану направили письмо
pixabay.com
 
Всемирный совет церквей (ВСЦ) и Евангельская церковь Германии написали письмо с просьбой к главе Турции Реджепу Тайип Эрдогану, где речь идет о пересмотре решения о лишении Собора Софии статуса музея. Об этом сообщает AP. 
 
По словам представителей Всемирного совета церквей,  который объединяет 350 церквей и более 500 млн верующих, став мечетью, Айя-София превратится в символ угнетения и разобщенности. 
 
В тексте письма говорится, что решение Эрдогана вызвало чувство "горя и разочарования" у авторов.
 
"С 1934 года Айя-София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех национальностей и религий", - указал и.о. генерального секретаря ВСЦ Иоанн Саук. 
 
Напомним, накануне Папа Римский Франциск выразил прискорбие из-за того, что музей собора Святой Софии получил статус мечети.
 

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Теги: Турция, Собор, мечеть, церкви
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Источник: korrespondent.net

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Комментариев (1)
Брюква_и_Клюква    12.07.2020, 20:49
Оценка:  0
Брюква_и_Клюква
Где эти мохнатые пьяные попы увидели угнетение? Султан однозначно сказал, что доступ для туристов будет открыт. Или попишки хотели там ход РПЦ замутить?
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