Всемирный совет церквей просит Турцию пересмотреть решение по Святой Софии
Авторы письма отметили, что Айя-София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех национальностей.
Всемирный совет церквей (ВСЦ) и Евангельская церковь Германии написали письмо с просьбой к главе Турции Реджепу Тайип Эрдогану, где речь идет о пересмотре решения о лишении Собора Софии статуса музея. Об этом сообщает AP.
По словам представителей Всемирного совета церквей, который объединяет 350 церквей и более 500 млн верующих, став мечетью, Айя-София превратится в символ угнетения и разобщенности.
В тексте письма говорится, что решение Эрдогана вызвало чувство "горя и разочарования" у авторов.
"С 1934 года Айя-София была местом открытости, встреч и вдохновения для представителей всех национальностей и религий", - указал и.о. генерального секретаря ВСЦ Иоанн Саук.
Напомним, накануне Папа Римский Франциск выразил прискорбие из-за того, что музей собора Святой Софии получил статус мечети.
Как сообщалось, недовольны превращением Собора Святой Софии в мечеть остались ряд европейских стран.
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