ВОЗ сообщила об антирекорде COVID в мире

За минувшие сутки максимальное число коронавируса выявили в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.

За последние сутки в мире было зафиксировано 230 370 новых случае коронавируса и это рекордный показатель. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 12 июля.

По данным ВОЗ, это несколько больше, чем предыдущий рекордный показатель, о котором организация сообщила 10 июля, - 228 102 заражений.

Отмечается, что больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.

Тем временем суточное количество летальных случаев в мире остается относительно стабильным и составляет около пяти тысяч умерших.

В целом, по данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 12,5 миллиона, свыше 560 тысяч людей с коронавирусом умерли.

По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зафиксированных случаев составляет более 12,7 миллиона, умерли более 566 тысяч людей с коронавирусом, более семи миллионов пациентов выздоровели.

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