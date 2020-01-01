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ВОЗ сообщила об антирекорде COVID в мире

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За минувшие сутки максимальное число коронавируса выявили в США, Бразилии, Индии и Южной Африке.
Организация сообщила об антирекорде
Организация сообщила об антирекорде
 
За последние сутки в мире было зафиксировано 230 370 новых случае коронавируса и это рекордный показатель. Об этом сообщила Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) в воскресенье, 12 июля.
 
По данным ВОЗ, это несколько больше, чем предыдущий рекордный показатель, о котором организация сообщила 10 июля, - 228 102 заражений. 
 
Отмечается, что больше всего новых случаев COVID-19 за последние сутки зафиксировано в США, Бразилии, Индии и Южной Африке. 
 
Тем временем суточное количество летальных случаев в мире остается относительно стабильным и составляет около пяти тысяч умерших. 
 
В целом, по данным ВОЗ, число подтвержденных случаев заражения коронавирусом в мире превысило 12,5 миллиона, свыше 560 тысяч людей с коронавирусом умерли. 
 
По данным Университета Джонса Хопкинса, количество зафиксированных случаев составляет более 12,7 миллиона, умерли более 566 тысяч людей с коронавирусом, более семи миллионов пациентов выздоровели.
 
Как сообщалось, в США выявили рекордное количество новых случаев коронавируса в течение суток - 66 528.
 
Как писал Корреспондент, ранее в ВОЗ заявили, что ситуация с COVID в мире ухудшается.

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Теги: ВОЗ, пандемия, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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