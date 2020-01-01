Турция будет прятать фрески в Святой Софии во время намаза

Власти Турции готовятся к проведению первой мусульманской молитвы в Айя-Софии, запланированной на 24 июля.

Первый намаз в соборе в Айя-Софии запланирован на 24 июля

Министерство культуры и туризма Турции вместе с Управлением по делам религии готовят рекомендации о подготовке к проведению мусульманских молитв в соборе Святой Софии в Стамбуле. В частности, они касаются фресок, которыми украшены стены знаменитого собора. Об этом, в воскресенье, 12 июля, сообщает Hurriyet.

По данным издания, турецкие власти планируют установить в соборе специальную систему освещения, при которой во время богослужений молящимся не будут видны христианские мозаики и фрески.

Также там думают просто занавешивать мозаики и фрески шторами во время мусульманских молитв.

В то же время, власти страны обещают бережно относиться к фрескам и мозаикам, чтобы не столкнуться с негативом из-за ненадлежащего обращения с историческими ценностями.

Газета уточняет, что в той части собора Святой Софии, где будут проходить молитвы, для их участников расстелют ковер. Чтобы туристы не наступали на него, их будут проводить по специально созданному коридору.

Известно, что ислам запрещает изображения живых существ, поскольку это считается идолопоклонничеством и противоречит основе учения о чистом единобожии.

Всемирный совет церквей (ВСЦ) и Евангельская церковь Германии написали письмо с просьбой к главе Турции Реджепу Тайип Эрдогану, где речь идет о пересмотре решения о лишении Собора Софии статуса музея.

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