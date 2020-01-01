Экзитпол показывает победу Дуды на выборах президента в Польше

Ожидается, что первые частичные официальные результаты второго тура будут объявлены утром в понедельник.

Дуда побеждает с минимальным отрывом от своего оппонента

Баллотирующийся на второй срок действующий президент Польши Анджей Дуда, согласно данным экзитпола, побеждает во втором туре выборов главы государства, набрав 50,4% голосов избирателей. Об этом, в воскресенье, 12 июля, сообщает издание Polityka.

За ним с минимальным отрывом идет кандидат от оппозиционной партии Гражданская платформа, мэр Варшавы Рафал Тшасковский. У него - 49,6% голосов. При этом организаторы экзитпола подчеркивают, что небольшая разница в количестве голосов пока не позволяет окончательно определить победителя выборов. Более точные результаты опроса станут известны ближе к полуночи 12 июля по местному времени.

В то же время, Дуда уже заявил, что рад своей победе, отметив, что "выиграть выборы при почти 70-процентной явке - это небывалое событие". В свою очередь Тшасковский убежден, что подсчет всех голосов покажет, что победу одержал он.

Ранее сообщалось, что в Польше во втором туре президентских выборов зафиксировали высокую явку избирателей.

Напомним, в воскресенье, 12 июля, в Польше началось голосование во втором туре президентских выборов.

Как сообщалось, 28 июня действующий президент Анджей Дуда победил в первом туре , набрав 43,5% голосов. Рафал Тшасковский был вторым с 30,5%. Явка составила 64,5%.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet