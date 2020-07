На американском десантном корабле ВМС США произошел взрыв

В США, на базе ВМС в Сан-Диего, на универсальном десантном корабле USS Bonhomme Richard военно-морских сил США произошел взрыв и возник пожар, в результате которого пострадали 21 человек. Об этом, в воскресенье, 12 июля, сообщает агентство Associated Press, со ссылкой на надводные силы американского флота.

"Семнадцать моряков и четверо гражданских лиц находятся на лечении в местной больнице с травмами, не представляющими угрозы для жизни", - говорится в сообщении.

Отмечается, что судно, общая вместимость которого рассчитана более чем на тысячу человек, находилось на базе на техническом обслуживании.

По словам представителя военной базы, на момент пожара на борту корабля находились около 200 моряков и офицеров. Это гораздо меньше, чем если бы корабль находился на боевом дежурстве.

Как сообщается в Twitter пожарного департамента, тушение огня продолжается уже шестой час.

Explosion with at least one injury at the USS Bonhomme Richard. #shipfire pic.twitter.com/HooWIRcjU4