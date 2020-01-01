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В ЮАР из-за коронавируса запретили продавать алкоголь

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Президент страны Сирил Рамафоса снова ввел комендантский час из-за распространения инфекции.
В ЮАР восстанавливается запрет на продажу алкоголя
В ЮАР восстанавливается запрет на продажу алкоголя

Президент Южно-Африканской Республики Сирил Рамафоса запретил продажу алкоголя, чтобы освободить места в больницах для пациентов с COVID-19. Также, он вернул комендантский час. Об этом, в воскресенье, 12 июля, сообщает ТАСС

"Мы решили, что для сохранения пропускной способности больниц и для того, чтобы в больницах точно было достаточно коек, и они не понадобились лицам с травмами, полученными из-за употребления спиртного, продажа, выдача и распространение алкоголя должны быть немедленно прекращены", - заявил южноафриканский лидер в ходе телеобращения к нации.

Президент также отметил, что в стране вновь вводится комендантский час, который будет действовать, начиная с понедельника, 13 июля, с 21.00 до 04.00.

Уточняется, что предыдущий комендантский час в ЮАР был отменен 1 мая. 

Кроме того, в ЮАР становится обязательным ношение защитных масок на улицах, в общественных местах и на работе.

"ЮАР приближается к пику пандемии, сейчас в стране каждый час заражаются новым коронавирусом 500 человек, - заявил Сирил Рамафоса. - Стране и всем нам предстоит пережить сложные дни, недели и месяцы".

По последним данным минздрава республики, в ЮАР выявлено 276 242 случая заражения коронавирусом, скончались 4079 больных COVID-19, выздоровели 134 874 человека.

Как писал Корреспондент, ранее в ВОЗ заявили, что ситуация с COVID в мире ухудшается.

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Теги: алкоголь, пандемия, ЮАР, комендантский час, Коронавирус
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Источник: korrespondent.net

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