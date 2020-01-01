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Украинец угрожал взорвать избирательный участок в Польше

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Против украинца полицией будет возбуждено уголовное дело. Мужчине грозит до восьми лет заключения.
Пьяный украинец угрожал заложить бомбу на избирательном участке в Польше
Пьяный украинец угрожал заложить бомбу на избирательном участке в Польше

В Польше гражданин Украины, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, угрожал заминировать избирательный участок в Слупье Конецкой Свентокшиского воеводства. Об этом, в воскресенье, 12 июля, сообщает Польское агентство печати со ссылкой на пресс-секретаря местной полиции.

Сообщается, что днем на номер 112 позвонил 46-летний украинец и заявил, что если к нему не приедет участковый полицейский, он заложит бомбу на избирательном участке.

Правоохранители задержали нарушителя спокойствия, в его крови обнаружилось три промилле алкоголя.

Эксперты обследовали квартиру украинца и территорию вокруг избирательного участка. Угроза взрыва оказалась ложной. По закону мужчине грозит до восьми лет лишения свободы.

Ранее в Польше правоохранители задержали двух граждан Украины, подозреваемых в нескольких кражах на строительной площадке. 

Также, в Варшаве задержали шестерых украинцев, которых подозревают в краже посылок с ценными вещами. Все задержанные работали в одной из курьерских служб.

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Теги: Польша, украинцы, полиция, угрозы, задержание
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Источник: korrespondent.net

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