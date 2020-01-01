Франция будет тестировать туристов на коронавирус
Власти Франции намерены тестировать на возможное заражение коронавирусом всех прибывающих из стран с неблагополучной эпидемической обстановкой, заявил официальный представитель правительства Габриэль Атталь. Об этом в воскресенье, 12 июля, сообщает телеканал BFM и газета Le Parisien.
"Мы намерены проводить тестирование в аэропортах всех прибывающих из стран с высоким риском заражения коронавирусом", - отметил он, подчеркнув, что это является мерой по ограничению распространения инфекции на территории Франции.
При этом Атталь отметил, что во Франции есть возможность тестировать до двух тысяч таких путешественников в день.
Однако он отметил, что тестирование не коснется тех, кто сдал тест до отправления во Францию.
Как уточняет Le Parisien, в список неблагополучных стран входят все страны за исключением государств - членов ЕС, а также Австралии, Андорры, Ватикана, Великобритании, Грузии, Исландии, Канады, Лихтенштейна, Марокко, Монако, Норвегии, Новой Зеландии, Руанды, Сан-Марино, Сербии, Таиланда, Туниса, Уругвая, Черногории, Швейцарии, Южной Кореи и Японии.
Ранее сообщалось, что французский национальный авиаперевозчик Air France с 13 июля возобновляет регулярные рейсы в Украину. Маршрут Париж-Киев соединит аэропорты Шарль-де-Голль и Борисполь.
Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet