В Греции призвали не покупать товары из Турции

Турция является одним из наиболее важных импортеров греческих продуктов, но в то же время, она является причиной огромных расходов на оборону и мигрантов в Греции.

Президент торгово-промышленной палаты Пирея, предприниматель Василис Коркидис призвал греческих бизнесменов ввести эмбарго на торговлю с Турцией, а потребителей - бойкотировать турецкие товары из-за превращения собора Святой Софии в Стамбуле в мечеть. Об этом, в воскресенье, 12 июля сообщает газета Naftemporiki.

"Я предлагаю Центральному союзу палат принять резолюцию протеста, согласно которой мы, как предприниматели, не импортируем и не экспортируем в Турцию, а как потребители, мы не покупаем их продукты со штрих-кодом, который начинается с 868 и 869", - заявил Коркидис.

Он также предложил греческим властям обратиться к ЕС с просьбой ввести торговые санкции против Турции. Коркидис также заявил, что все осознают, что после запрета на ввоз и потребление продуктов из Турции будет ответ, и, возможно, ущерб экономике Греции будет большим.

"Но сколько стоят действия по падению греческого, христианского и мирового культурного памятника?" - подчеркнул глава ТПП.

Уточняется, что экспорт греческой продукции в Турцию достигает 1,4 миллиарда евро, а импорт из Турции в Грецию близок к одному миллиарду евро.

Всемирный совет церквей (ВСЦ) и Евангельская церковь Германии написали письмо с просьбой к главе Турции Реджепу Тайип Эрдогану, где речь идет о пересмотре решения о лишении Собора Софии статуса музея.

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