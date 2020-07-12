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В США скончался внук Элвиса Пресли

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Потомок легендарного музыканта Бенджамин Кио был найден мертвым в своей квартире в штате Калифорния.
Внук Элвиса Пресли умер в возрасте 27 лет
Внук Элвиса Пресли умер в возрасте 27 лет
instagram.com/lisampresley

В американском городе Калабасас, штат Калифорния, в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио - внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Об этом, в воскресенье, 12 июля, сообщает портал TMZ со ссылкой на менеджера его матери Лизы Мари Пресли. 

Источники в полиции портала сообщают, что внук Пресли мог покончить жизнь самоубийством. 

Представитель матери погибшего Лизы Марии Пресли подтвердил изданию появившуюся информацию.

"Она полностью разбита горем, безутешна и опустошена, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни", - говорится в заявлении.

Кио скрывал от общественности детали своей жизни и не был публичным человеком. Однако многие знакомые с внуком Элвиса Пресли отмечали его поразительное сходство с легендарным дедушкой. Известно, что Бенджамин Кио тоже занимался музыкой, в 2009 году он заключил со звукозаписывающим лейблом контракт на пять миллионов долларов. 

Его мать - дочь Элвиса и Присциллы Пресли - Лиза Мари Пресли является известной певицей, она была замужем за певцом Майклом Джексоном и актером Николасом Кейджем. 

У 52-летней дочери "короля рок-н-ролла" также есть еще трое детей - 11-летние девочки-близняшки и 31-летняя актриса Райли Кио.

Как сообщалось ранее, звезда Бродвея умер от COVID-19. Актер заболел еще в марте, он пробыл в реанимации 95 дней, ему ампутировали ногу. У него осталась супруга и маленький сын.

Также Korrespondent.net писал, что скончался актер из фильма Зловещие мертвецы.

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Теги: США, смерть, умер, Элвис Пресли, внук
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Источник: korrespondent.net

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