В США скончался внук Элвиса Пресли

Потомок легендарного музыканта Бенджамин Кио был найден мертвым в своей квартире в штате Калифорния.

В американском городе Калабасас, штат Калифорния, в собственной квартире найден мертвым 27-летний Бенджамин Кио - внук короля рок-н-ролла Элвиса Пресли. Об этом, в воскресенье, 12 июля, сообщает портал TMZ со ссылкой на менеджера его матери Лизы Мари Пресли.

Источники в полиции портала сообщают, что внук Пресли мог покончить жизнь самоубийством.

Представитель матери погибшего Лизы Марии Пресли подтвердил изданию появившуюся информацию.

"Она полностью разбита горем, безутешна и опустошена, но пытается оставаться сильной ради своих 11-летних близнецов и старшей дочери Райли. Она обожала этого мальчика. Он был любовью всей ее жизни", - говорится в заявлении.

Кио скрывал от общественности детали своей жизни и не был публичным человеком. Однако многие знакомые с внуком Элвиса Пресли отмечали его поразительное сходство с легендарным дедушкой. Известно, что Бенджамин Кио тоже занимался музыкой, в 2009 году он заключил со звукозаписывающим лейблом контракт на пять миллионов долларов.

Его мать - дочь Элвиса и Присциллы Пресли - Лиза Мари Пресли является известной певицей, она была замужем за певцом Майклом Джексоном и актером Николасом Кейджем.

У 52-летней дочери "короля рок-н-ролла" также есть еще трое детей - 11-летние девочки-близняшки и 31-летняя актриса Райли Кио.

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