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В Румынии официально запретили дурные запахи

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Согласно новому закону, человек, готовивший еду, теперь может быть оштрафован, если ее запах причиняет дискомфорт соседям.
В Румынии будут наказывать за дурно пахнущую еду
В Румынии будут наказывать за дурно пахнущую еду

В Румынии вступил в силу закон об ольфактивном (обонятельном) дискомфорте. Теперь в этой стране официально нельзя распространять неприятные запахи. Об этом, в воскресенье, 12 июля, собщает агентство Agerpres.

"Ольфактивный дискомфорт - это последствие деятельности, которая может повлиять на состояние здоровья населения и на окружающую среду, которая субъективно воспринимается как запахи различной интенсивности или объективно измеряется, согласно действующим стандартам", – поясняется в законе.

Сообщается, что определять уровень обонятельного дискомфорта будут местные управления по охране окружающей среды, а интенсивность запахов начнут измерять по действующим национальным, а также международным стандартам. В случае превышения нормативов, компаниям-нарушителям грозит закрытие или штраф - 16,7 тысяч евро. В то же время, для физических лиц штраф "за зловония" будет меньшим - 6,3 тысяч евро. 

По словам инициаторов закона, люди должны заботиться о хороших отношениях с соседями. Сейчас в Румынии для того, чтобы проветрить квартиру, многие открывают дверь на лестничную площадку, а не окно. Теперь жалобы соседей могут быть удовлетворены законодательно. 

Ранее Берлинская компания общественного транспорта Berliner Verkehrsbetriebe призвала пассажиров не пользоваться дезодорантом перед поездкой. 

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Теги: Румыния, запах, штраф, закон, вонь
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Источник: korrespondent.net

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