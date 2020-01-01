В Румынии официально запретили дурные запахи

Согласно новому закону, человек, готовивший еду, теперь может быть оштрафован, если ее запах причиняет дискомфорт соседям.

В Румынии вступил в силу закон об ольфактивном (обонятельном) дискомфорте. Теперь в этой стране официально нельзя распространять неприятные запахи. Об этом, в воскресенье, 12 июля, собщает агентство Agerpres.

"Ольфактивный дискомфорт - это последствие деятельности, которая может повлиять на состояние здоровья населения и на окружающую среду, которая субъективно воспринимается как запахи различной интенсивности или объективно измеряется, согласно действующим стандартам", – поясняется в законе.

Сообщается, что определять уровень обонятельного дискомфорта будут местные управления по охране окружающей среды, а интенсивность запахов начнут измерять по действующим национальным, а также международным стандартам. В случае превышения нормативов, компаниям-нарушителям грозит закрытие или штраф - 16,7 тысяч евро. В то же время, для физических лиц штраф "за зловония" будет меньшим - 6,3 тысяч евро.

По словам инициаторов закона, люди должны заботиться о хороших отношениях с соседями. Сейчас в Румынии для того, чтобы проветрить квартиру, многие открывают дверь на лестничную площадку, а не окно. Теперь жалобы соседей могут быть удовлетворены законодательно.

Ранее Берлинская компания общественного транспорта Berliner Verkehrsbetriebe призвала пассажиров не пользоваться дезодорантом перед поездкой.

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