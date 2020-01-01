Переключиться на мобильную версию
Горячие темы:

В семи крупнейших реках Европы обнаружили маски и перчатки

Комментариев: 0
Медицинские отходы не только загрязняют природу, но и могут стать новым источником распространения инфекции.
В крупнейших реках Европы экологи обнаружили "коронамусор"
В крупнейших реках Европы экологи обнаружили "коронамусор"
twitter.com/OpresseMedia

В семи крупных европейских реках обнаружены выброшенные защитные маски и медицинские перчатки. Специалисты связывают загрязнение с коронавирусом, сообщила представительница Фонда по мониторингу водных ресурсов Tara Ocean Рома Хетингер. Об этом, в воскресенье, 12 июля, она сообщила в эфире радиостанции France Inter

"Такие данные вызывают беспокойство за будущее, потому что из них следует, что другие средства защиты уже попали в море", - считает Хетингер. 

Эксперт не уточнила, о каких водоемах идет речь, однако известно, что фонд исследует такие реки, как Темза, Эльба, Рейн, Сена, Эбро, Рона, Тибр, Гаронна и Луара. 

В то же время, эксперт выразила надежду, что тонкие средства защиты из пропилена "быстро распадутся".

Ранее сообщалось, что Испания ввела чрезвычайную климатическую ситуацию. Также Корреспондент писал о том, что составлен рейтинг природных катаклизмов 2019 года.

Новости от Корреспондент.net в Telegram. Подписывайтесь на наш канал https://t.me/korrespondentnet

Эта же новость на Корреспондент
Поделись:
Теги: экология, река, мусор, маски, перчатки, Коронавирус
Не пропусти другие интересные статьи, подпишись:
  • bigmir)net в facebook
Если вы заметили ошибку, выделите текст и нажмите Ctrl+Enter, чтобы сообщить об этом редакции
Источник: korrespondent.net

Статьи по теме

Комментариев (0)
Популярные теги
Реклама
Реклама
Топ новости по:
Реклама

Самое читаемое

Для удобства пользования сайтом используются Cookies. Подробнее здесь