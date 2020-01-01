В семи крупнейших реках Европы обнаружили маски и перчатки

Медицинские отходы не только загрязняют природу, но и могут стать новым источником распространения инфекции.

В семи крупных европейских реках обнаружены выброшенные защитные маски и медицинские перчатки. Специалисты связывают загрязнение с коронавирусом, сообщила представительница Фонда по мониторингу водных ресурсов Tara Ocean Рома Хетингер. Об этом, в воскресенье, 12 июля, она сообщила в эфире радиостанции France Inter.

"Такие данные вызывают беспокойство за будущее, потому что из них следует, что другие средства защиты уже попали в море", - считает Хетингер.

Эксперт не уточнила, о каких водоемах идет речь, однако известно, что фонд исследует такие реки, как Темза, Эльба, Рейн, Сена, Эбро, Рона, Тибр, Гаронна и Луара.

В то же время, эксперт выразила надежду, что тонкие средства защиты из пропилена "быстро распадутся".

Ранее сообщалось, что Испания ввела чрезвычайную климатическую ситуацию. Также Корреспондент писал о том, что составлен рейтинг природных катаклизмов 2019 года.

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