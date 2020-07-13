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В Японии число жертв наводнения достигло уже 70 человек

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Большинство погибших зафиксировано на острове Кюсю, который пострадал от наводнения больше остальных регионов.
Жертвами наводнений в Японии стали уже 70 человек
Жертвами наводнений в Японии стали уже 70 человек

В результате наводнения в Японии погибли 70 человек, еще 13 человек считаются пропавшими без вести. Об этом сообщает Синьхуа в понедельник, 13 июля.

Ливни привели к разливам рек, горных обвалов и обрушения зданий во многих районах страны. При этом больше всего пострадал остров Кюсю, где погибли 66 человек.

Сейчас поисково-спасательные отряды, состоящие из полицейских, сотрудников пожарной службы и сил самообороны Японии, продолжают поиск пропавших.

Источники в правительстве сообщают, что в результате сильных дождей оказались затопленными 1550 га угодий, в 27 префектурах страны произошли оползни.

Напомним, 4 июля на Японию обрушился самый мощный ливень за последнее десятилетие. Стихия привела к разливам рек, затоплениям и оползням, вода сносила дома и мосты.

Уже 8 июля сообщалось, что японцам массово приходят сообщения о срочной эвакуации. Жители юго-западного и центрального районов страны получили сообщения о срочной эвакуации.

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Теги: Япония, смерть, наводнение, наводнения, паводок, паводки, погибшие
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Источник: korrespondent.net

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