В Чехии выявили случаи коронавируса, завезенные после отпусков за границей

Чешские туристы после поездок за рубеж возвращаются в страну, зараженные коронавирусом, говорят в местном Минздраве.

В Чехии коронавирус подтвердили у граждан, которые вернулись домой из заграничных поездок. Об этом сообщает Aroundprague.cz в понедельник, 13 июля.

"Летний отдых за границей только начинается, но первые чешские туристы, возвращающиеся из-за границы, уже успели заразиться коронавирусной инфекцией", - сказано в публикации.

Факт подтвердил глава Минздрава Чехии Адам Войтех. По его словам, пока речь идет о единичных случаях, которые касаются в основном трех стран - Хорватии, Болгарии и Греции. Именно туда чехи чаще всего едут отдыхать на море.

"Люди должны быть бдительными и следить за текущей эпидемиологической ситуацией в каждой стране, включая местные вспышки. Если кто-то все еще предпочитает посещать зарубежные направления, такие как Хорватия, Греция, Болгария и другие страны, популярные в Чешской Республике, необходимо учитывать этот риск и защищать себя превентивно", - заявил Войтех.

Тем не менее, Войтех не подтвердил, что сейчас готовятся какие-то карантинные меры для туристов, которые возвращаются из Хорватии, Болгарии и Греции.

Напомним, что еще 28 июня в Чехии был самый большой рост новых случаев коронавируса за три месяца. Всего в стране подтвердили 11 298 случаев заболевания COVID-19, в результате болезни умерли 347 человек.

При этом уже 1 июля в Праге прошли гуляния в честь прощания с COVID. За 500-метровым столом на Карловом мосту собрались тысячи людей, которые были без масок и не придерживались социальной дистанции.

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