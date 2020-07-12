Названа причина взрыва на десантном корабле ВМС США

Установлено, что возгорание началось на нижней грузовой палубе, где хранилось морское оборудование.

На десантном корабле ВМС США USS Bonhomme Richard прогремел взрыв в связи с повышением температуры в результате пожара. Об этом заявил представитель командования Тихоокеанского флота США контр-адмирал Филип Собек, передает CNN в понедельник, 13 июля.

При этом Собек говорит, что сама причина возгорания пока неизвестна, ее выясняет следствие.

В первоначальных отчетах указывалось, что причиной взрыва стало избыточное давление, когда отсек начал нагреваться из-за пожара. Пожар начался на нижней грузовой палубе, "на огромном открытом месте, где хранится много морского оборудования и всего остального".

В руководстве ВМС США подчеркивают, что на борту корабля нет боеприпасов, но там находится "около миллиона галлонов топлива" (более 3700 тонн), но оно "намного ниже" источников тепла.

Напомним, что на американском десантном корабле ВМС США произошел взрыв. По данным командования, от горящего корабля были эвакуированы два других боевых корабля - Fitzgerald и Russell.

Ранее сообщалось о пожаре на ядерном объекте в Натанзе, в Иране, а 26 июня был зафиксирован взрыв в районе военной базы в Парчине.

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