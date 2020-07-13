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Путина “внутренне коробит” от некоторых высказываний Зеленского, - Песков

Комментариев: 19
В Кремле рассказали, что именно сейчас возмущает Путина.
Зеленский и Путин
Зеленский и Путин
EPA/UPG

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что хозяина Кремля до сих пор “внутренне коробят” некоторые высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

Читай также: Кремль упрекнул Киев в бездействии по Донбассу

Об этом он заявил в эфире политической программы на канале Россия 1.

В частности, речь идет о высказываниях Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне, когда украинский лидер заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны наравне с фашистской Германией.

Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит, - сказал Песков.

Читай также: Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма – Путин

К слову, пресс-секретарь Путина прокомментировал ход выполнений договоренностей по Донбассу. Он заявил, что со стороны Киева якобы не делается “никаких шагов по выполнению минского комплекса мер”.

Напомним, в Кремле сказали, как отреагируют на выход Украины из “Минска“. Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к возможному выходу Украины из “минского процесса“.

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Теги: Песков, Путин, РФ, Украина
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Комментариев (19)
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ЗЕленомойский    13.07.2020, 10:27
Оценка:  +1
ЗЕленомойский
Ухудшение наших отношений не связано с тем, что я вас ограбил. Отношения ухудшились, потому что перед ограблением я заглянул в окно вашей квартиры и мне не понравилось, как вы там расставили мебель. Но ничего, пройдет время, и вы забудете про свой кошелек, у нас будет всё супер.
ЗЕленомойский    13.07.2020, 10:26
Оценка:  +1
ЗЕленомойский
Крым ни при чем: Путин назвал себя причиной кризиса в отношениях с Киевом.
ЗЕленомойский    13.07.2020, 10:27
Оценка:  +1
ЗЕленомойский
Обнуленный войдет в ИСТОРИЮ как слепец , который развязал войну с Украиной , как оккупант территорий соседних стран, как агрессор который убил десятки тысяч людей, как ВАРВАР КОТОРЫЙ РАЗРУШИЛ СОТНИ ТОРОДОВ И СЕЛИ в настоящее время Крым опустит рашку на самое дно.
ЗЕленомойский    13.07.2020, 10:24
Оценка:  +1
ЗЕленомойский
А 13,5 тыс убитых, а Гиркин, а заблудившиеся десантники, а 4,5 млн беженцев, Донбасс?..
Кроме Крыма, конечно же!
ЗЕленомойский    13.07.2020, 10:24
Оценка:  +2
ЗЕленомойский
Слишком было у всех на глазах. А под Иловайском раненных украинцев гусеницами давили.
ЗЕленомойский    13.07.2020, 10:21
Оценка:  +3
ЗЕленомойский
Непонятно сметься или плакать? Россия аннексировав Крым, сама загнала себя в пожизненные алименты, которые будут только увеличиваться из года в год. Ведь юридически Крым остался украинским, это можно проверить зайдя на сайт ООН раздел карты.
ЗЕленомойский    13.07.2020, 10:22
Оценка:  +2
ЗЕленомойский
Там указаны международно признанные границы между государствами членами ООН. Украина завалит сотнями исков международные суды с претензиями к России.
ЗЕленомойский    13.07.2020, 10:22
Оценка:  +2
ЗЕленомойский
ричём иски будут подаваться как от государственных и частных предприятий , но и от граждан Украины потерявшихсвою собственность в Крыму или были эвакуированы или репрессированы. Прецеденты в истории есть, евреи до сих пор получают компенсацию за холокост от Германии..
ЗЕленомойский    13.07.2020, 10:21
Оценка:  +3
ЗЕленомойский
Конечно, "эта пена рано или поздно схлынет в отношениях двух стран".
В Росси выберут ответственного и мудрого руководителя ,Россия перестанет хамить и лицемерить на международной арене , принесет извинения украинскому народу , вернет захваченные территории и возобновит действие международного права
Путин-Xyйло    13.07.2020, 10:06
Оценка:  +4
Путин-Xyйло
сЦарь обнуляндии разоткровенничался
PINKIPAU    13.07.2020, 09:58
Оценка:  +5
PINKIPAU
Крым когда возвращать собирается, чмо кремлевское болотное ?
i-Вес    13.07.2020, 09:59
Оценка:  -6
i-Вес
Уже.
PINKIPAU    13.07.2020, 10:02
Оценка:  +6
PINKIPAU
Не вижу результата.
PINKIPAU    13.07.2020, 09:48
Оценка:  +4
PINKIPAU
В Украину влез, в Сирию влез, толкает армян на войну с азербайджанцами, отгрыз у Грузии 2 куска территорий, от Молдавии- Преднистровье...в Африку залезло...
PINKIPAU    13.07.2020, 09:51
Оценка:  +4
PINKIPAU
По всему миру нажил врагов. Ублюдок понять не может, что от его рожи всех коробит.
PINKIPAU    13.07.2020, 09:44
Оценка:  +4
PINKIPAU
1 сентября 1939 года Германия начала вторжение в Польшу, а 17 сентября 1939 года на территорию Польши вошли советские войска[4]. Территориальный раздел Польши (Пятый раздел Польши[5]) между СССР и Германией был завершён подписанием договора о дружбе и границе от 28 сентября 1939 года и дополнительно
PINKIPAU    13.07.2020, 09:45
Оценка:  +5
PINKIPAU
дополнительного протокола к нему от 4 октября того же года. В 1940 году в состав СССР вошли страны Прибалтики, Бессарабия и Северная Буковина, а также часть финской территории (в результате советско-финской войны).
i-Вес    13.07.2020, 09:52
Оценка:  -6
i-Вес
"на территорию Польши" - ты про Львов? Он тогда действительно принадлежал Польше. Ты осуждаешь то, что СССР освободил от Польши Львов? Или, по твоему - захватил? Ты, раз осуждаешь занятие Союзом Львова, считаешь Львов польской территорией, да?
Колишній-східняк    13.07.2020, 09:44
Оценка:  +4
Колишній-східняк
со стороны Киева не делается “никаких шагов по выполнению минского комплекса мер”. - есть красные линии, которые и нынешняя власть боится пересечь. Одна из них - никаких переговоров с непризнанными марионеточными "представителями ОРДЛО". И никаких выборов до восстановления контроля над границей.
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