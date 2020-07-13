Путина “внутренне коробит” от некоторых высказываний Зеленского, - Песков
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что хозяина Кремля до сих пор “внутренне коробят” некоторые высказывания президента Украины Владимира Зеленского.
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Об этом он заявил в эфире политической программы на канале Россия 1.
В частности, речь идет о высказываниях Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне, когда украинский лидер заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны наравне с фашистской Германией.
Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит, - сказал Песков.
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К слову, пресс-секретарь Путина прокомментировал ход выполнений договоренностей по Донбассу. Он заявил, что со стороны Киева якобы не делается “никаких шагов по выполнению минского комплекса мер”.
Напомним, в Кремле сказали, как отреагируют на выход Украины из “Минска“. Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к возможному выходу Украины из “минского процесса“.
Кроме Крыма, конечно же!
В Росси выберут ответственного и мудрого руководителя ,Россия перестанет хамить и лицемерить на международной арене , принесет извинения украинскому народу , вернет захваченные территории и возобновит действие международного права