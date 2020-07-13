Путина “внутренне коробит” от некоторых высказываний Зеленского, - Песков

В Кремле рассказали, что именно сейчас возмущает Путина.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что хозяина Кремля до сих пор “внутренне коробят” некоторые высказывания президента Украины Владимира Зеленского.

Читай также: Кремль упрекнул Киев в бездействии по Донбассу

Об этом он заявил в эфире политической программы на канале Россия 1.

В частности, речь идет о высказываниях Зеленского о роли СССР во Второй мировой войне, когда украинский лидер заявил об ответственности СССР за развязывание Второй мировой войны наравне с фашистской Германией.

Мы знаем, что для любого гражданина нашей страны, и особенно для президента Путина, это священная тема. И когда мы слышим подобные заявления, я уверен, что внутренне это Путина коробит, - сказал Песков.

Читай также: Отношения с Украиной испортились не из-за Крыма – Путин

К слову, пресс-секретарь Путина прокомментировал ход выполнений договоренностей по Донбассу. Он заявил, что со стороны Киева якобы не делается “никаких шагов по выполнению минского комплекса мер”.

Напомним, в Кремле сказали, как отреагируют на выход Украины из “Минска“. Дмитрий Песков заявил, что Россия готова к возможному выходу Украины из “минского процесса“.